Orešković odgovorila HDZ-u: Gdje ti je vladajuća većina, Plenkoviću?

"Umjesto da prizna uvjerljivi izborni poraz ljevice, Dalija Orešković i dalje je zaslijepljena mržnjom i gubitničkim kompleksima", poručili su iz HDZ-a Daliji Orešković. Orešković im je sada odgovorila i oglasila se na Facebooku.

“Show me the numbers, rekao je svojevremeno moj prezimenjak, bivši premijer Orešković. Ne postoji “uvjerljiv izborni poraz ljevice”, kao što ne postoji niti izborna pobjeda HDZ-a. Tjedan dana je prošlo od izbora. Gdje ti je vladajuća većina, Plenkoviću?

U prošlom sazivu koristili smo posprdno look at the numbers, kada je činjenicama trebalo razbiti HDZ-ove deluzije, obmane i demagogiju, a brojevi kažu da HDZ ne samo da nema pobjednički broj mandata, već niti pobjednički broj glasova građana na izborima. Dvije trećine birača izjasnio se da traži njegovu smjenu i oslobađanje države koruptivnih okova. Promatrano u mandatima, HDZ je pojedinačno u najvećem padu, pa pitam, kome se to HDZ ruga?

HDZ o Daliji Orešković: Zaslijepljena je mržnjom i gubitničkim kompleksima

Brojke kažu da HDZ do vlasti može samo tako da dio dojučerašnje oporbe promijeni stranu, dakle kupovinom i trgovinom, istim karcinomom koji ubija našu državu, prevarom i izdajom povjerenja onih koji su izašli na birališta.

Među ljudima čista obraza i istinskih principa, bila bi puno veća udaljenost između njih i slizavanja s koruptivnom vlasti, od udaljenosti u svjetonazorima između političkih grupacija koje sada imaju priliku postaviti nove temelje hrvatske države.

No nije Hrvatska svima na prvom mjestu. Što je šaka domoljublja, naspram punih vreća? Slasnije je okupirati, nego se boriti za nacionalne interese.

A što se samih pregovora s HDZ-om tiče, kao lakmus papir pokazuju posrtanje već u prvom koraku. Nitko nema pravo stranačka pitanja i koalicijske pregovore obavljati u službenim prostorijama Vlade Republike Hrvatske. Zlouporabom do osobne koristi, moto je HDZ-ove vlasti, tko god bili koalicijski partneri. Pala je maska sa svih propagandnih obmana. S jučerašnjim komentarom koji je isprovocirao ovakvu reakciju HDZ-a, između ostalog sam i na to ukazala. Neću s time stati,” napisala je Dalija Orešković.

