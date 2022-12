Podijeli :

Izvor: N1

Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u studiju N1 televizije.

Na pitanje je li na glasanju u Saboru protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj presudila mržnja prema HDZ-u, Orešković kaže kako je to “jeftina demagogija”.

“Trebala se poštovati uloga predsjednika, ali volje za to nije bilo. Mislim da nije narušen ugled Hrvatske, jer ako išta narušava ugled zemlje to je postupak jedne partije koja guši svaki demokratski proces. Ako nas nešto sramoti pred svijetom, onda je to Andrej Plenković i njegova samovolja. To je jedna putinovština jer Ustav daje i drugim akterima pravo na odluku”, rekla je Orešković.

“Republika Hrvatska nije nesvrstana u ovom ratu, ona se jasno svrstala na stranu žrtve, na stranu Ukrajine, zato je i donesena jednoglasna rezolucija u Saboru. Dakle, proglašavati saborske zastupnike kao rusofile je ono što Putin provodi u svojoj državi. Plenković nije imao iskrenu namjeru pomoći Ukrajincima, nego je htio rušiti opoziciju”, dodala je.

Problem je, tvrdi, način, a ne sadržaj prijedloga.

Upozorila je da mi ni ne znamo tko će biti prvi čovjek oružanih snaga od 1. siječnja 2023. “Na pitanje zašto nema suradnje predsjednika i ministarstva Plenković odgovara da je stvoren jedan običaj da na sastanke ide samo premijer”, rekla je Orešković.

Slaže se da ni predsjednik Zoran Milanović ne olakšava tu komunikaciju, no smatra da “svidio se on nama ili ne, on je institucija koja ne smije biti zaobilažena”.

Upozorila je i na stav Ustavnog suda po pitanju popisa birača: “Oni moraju jasno i glasno reći da je broj izbornih jedinica neustavan, ali to mora napraviti predsjednik suda Miroslav Šeparović”.