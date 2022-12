Plenković o glasanju protiv obuke: Pokazali su nevjerojatnu mržnju prema HDZ-u

Održana je sjednica proširenog Predsjedništva HDZ-a, a nakon nje Andrej Plenković dao je izjavu.

Premijer Andrej Plenković komentirao je protekli tjedan nakon sjednice predsjedništva stranke.

Plenković je istaknuo da su napravili rezime i izrazili zadovoljstvo rezultatom hrvatske nogometne reprezentacije u Kataru. “Razmatrali smo sjednicu Vlade i donijeli nove uredbe oko prodaje naftnih derivata. Benzin je jeftiniji od 10 kuna, dizel je pojeftinio za 0,75”, rekao je i podsjetio na besplatne obroke u svim osnovnim školama za svu djecu.

Razgovaralo se o “velikim europskim temama”, dodao je: “Pozdravljen je korak i članstvo Hrvatske u Schengenu, status zemlje kandidata za BiH za što smo se snažno zalagali, deveti krug sankcija… Razgovarali smo o energetici. Danas je postignut dogovor o ograničenju cijena plina.”

“Bešćutna poruka” iz Sabora

O glasanju za, odnosno protiv obuke ukrajinskih vojnika na prostoru Hrvatske, rekao je: “Ta stigma nedavanja potpore žrtvi ruske agresije pratit će ih dugo. To je poraz, ne Sabora nego onih koji nisu iskoristili svoje pravo o odlučivanju i time su poslali bešćutnu poruku. Mi ćemo kao Vlada nastaviti podržavati Ukrajinu u svakom smislu kao i dosad. Ovo participiranje u obuci u odnosu na svu pomoć dosad bilo bi simbolično. Analiza zašto je to tako je slijedeća – većina tih zastupnika koji su bili protiv ili se nisu uključivali ima zajednički nazivnik – to su ljudi koji su neidentificirani u smislu da su pridonijeli procesu učlanjivanja Hrvatske u NATO, EU, Eurozonu, Schengen… Lakonski se mogu praviti da je Hrvatska neutralna. Hrvatska nije nesvrstana kao što je bila Jugoslavija niti je neutrana kao Austrija. Drugi element, velika poveznica svih tih stranaka koje nisu glasale za Ukrajinu, a to je ne samo da su stavili u prvi plan podršku Putinu i Rusiji, nego su pokazali i nevjerojatnu mržnju prema HDZ-u i sve što HDZ predlaže. Te dvije stvari u biti su njihovo ogledalo.”

Naglasio je da su učinili štetu međunarodnom ugledu Hrvatske.

“Svi koji ne pomažu Ukrajini, za koji će tjedan od ove Vlade opet očekivati intervenciju cijena struje, plina, naftnih derivata, paketima… Diletanti donose ovakve promašene odluke isključivo zbog mržnje prema HDZ-u ne mareći za odgovornost prema biračima.”

Komentirajući izjave da se trebalo prije obećanja razgovarati s predsjednikom Milanovićem, rekao je: “Ako je netko protiv svega što radimo, više puta je to rekao, što smo mi trebali? Pokucati mu i pitati je li za, pa da on kaže da je protiv, pa bismo mi rekli da smo protiv? Ništa nije išlo krivo nego procedurom kako treba. Mi smo napravili sve kako treba, sve je bilo čisto, tako ćemo nastaviti, a oni neka žive s ovime kako su glasali.”

60 posto građana bilo je protiv obuke. “Mislim da nisu dovoljno informirani. Mislim da stalno svođenje ozbihljnih tema na prepucavanje dva brda banalizira bit ove teme. Ne vodi se politika tako da se podilazi anketama”, rekao je.

