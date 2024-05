Ostojić: Na Iblerovom trgu noževi za Grbina su spremni

Podijeli :

Bivši ministar zdravstva i nezavisni kandidat za Europski parlament Rajko Ostojić, u Novom danu sa Sandrom Križanec komentirao je europske izbore.

Nalazi se na jednoj podosta zanimljivoj listi broj devet s brojnim drugim strankama. Postavljen je na sedmo mjesto.

“Puno je stranaka, a ja sam jedini nezavisni. Čast mi je biti među svim tim ljudima. Mi smo kao Europska unija, ujedinjeni smo u svojim različitostima. Došao sam na poziv dvojice prijatelja, Matije Posavca i Valtera Flege (prvi i drugi na listi, op.a.). Imaju iskustva s europskim projektima koje uspješno vode. Mislim da mogu puno napraviti”, izjavio je Ostojić pa dodao:

“Kao liječnik imam kako pomoći. S 21. stoljećem smo dobili život do 85 ili 90 godina, a starost je luksuz. Na tome treba raditi i ne smijemo dopustiti da se zdravstvo u Europi uništava, to ne smijemo dopustiti.”

Na posljednjem mjestu iste liste je šef SDSS-a Milorad Pupovac, koji je u prvom planu ovih dana zbog slaganja parlamentarne većine. Zato je teško uopće okrenuti pažnju prema europskim izborima.

“Žao mi je što je balkanska krčma u Sotinu preuzela razgovore o našoj drugoj domovini, a to je Europa.”

Mogao je u Europski parlament prije pet godina, ali tad je odbio biti na listi jer je htio u Sabor.

“Nudilo mi se biti prvi na listi, ali bio sam pošten prema sebi i rekao da ne mogu biti na obje strane, izabrao sam Hrvatski sabor.”

Zdravstvo je ono oko čega se misli najviše zalagati u europarlamentu.

“Privatne klinike su povukle više sredstava od javnog, a to mi je upravo interes, privući više sredstava za javno zdravstvo. Imate četiri ili pet privatnih klinika kod nas koje su povukle velika sredstva, a javno zdravstvo ne. Zalažem se za ukidanje tzv. privatnog monopola, koji dobiva i sredstva iz proračuna, što kao privatnici ne bi smjeli. Nemam ništa protiv privatnog zdravstva, ali neka budu na tržištu i rade, ne da im se daje novac iz proračuna ili da liječnici rade na obje strane. Evo, sad je Dinamo pobijedio Rijeku i bit će prvak. Ne možete navijati za jedne i druge, možete za jedne. Ne možete raditi privatno i u bolnicama”, kazao je Ostojić.

Osvrnuo se na formiranje većine, koju će vrlo vjerojatno činiti HDZ i Domovinski pokret, posebno sad kad se čini da su iz koalicije Rijeke pravde odustali od daljnjih pregovora.

“Oni su prošli kao Rijeka. Ulaskom Zorana Milanovića, dogodio se “upside down”, došlo je do podizanja, kao što je Rijeka vodila do jučer. Imala je prvenstvo i imala je pobjedu u rukama. Tako su i Rijeke pravde. Prepustili su da predsjednik Milanović, umjesto predsjednika stranaka koalicije, upadne u zamku. Tu je PR komunikacija, osobito potpredsjednika Olega Butkovića, odigrala veliku stvar s onom kravicom. Ostali su toliko zbunjeni, iz aviona se vidjelo da je to bik, junac, ne krava. Umrla bi ta tema, ali bili su jako zbunjeni. Nevjerojatno je što su napravili timu Rijeke pravde. Milanović se postavio, govorio je da će biti premijer, kao u Rijeci da će biti prvaci. I eto… Šteta, bila je to velika prilika”, istaknuo je Ostojić pa nastavio:

“Spominjao sam balkansku krčmu u Sotinu, što je Miroslav Krleža sjajno opisao riječima “Kad se ugase svjetla, vade se noževi”. Šteta, to vidimo sad na Iblerovom trgu, gdje se pripremaju noževi za Grbina. Šteta jedne velike stranke… Stav o Grbinu sam već rekao i bio sam u pravu. Budimo iskreni, Davor Bernardić i mi koji smo bili uz njega, odstupili smo odmah, a on još nije iako je imao nešto malo bolji rezultat. Tad su izbori bili u srpnju, ljudi su bili na odmoru, izlaznost je bila slabija i Milanović je tad odbio ići na izbore pa je otežao SDP-u, sad je stao uz njih.”

