Ostojić: Plenković laže, 2013. je govorio da Hrvatska nije spremna za EU

Podijeli :

Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić (SDP) komentirao je u N1 Newsroomu i komentirao optužbe premijera Andreja Plenkovića na račun oporbe u kontekstu blokiranja ulaska u Schengen.

“Lažovčina, ništa drugo. Kad ima potrebu govoriti takve notorne laži, to je sramota za njega, ne za nas. Zaslužuje takve riječi. Vratit ću se u 2000. godinu, kad su nakon izolacije Stjepan Mesić i Ivica Račan okupili na najvišem nivou europske državnike i počinje se govori o europskoj perspektivi Hrvatske”, počeo je Ostojić i nastavio:

N1 komentar: Obruč oko Andreja Plenkovića se sve više steže

“Podsjetit ću i na 2001., upravo su Račan i ministar vanjskih poslova Tonino Picula radili na Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. To je bio preduvjet za ulazak u Europsku uniju, a kad se sporazum trebao ratificirati, HDZ-ovci su napustili Sabor. Bez toga ne bi bilo mogućnosti podnošenja kandidature, koju je podnio Račan. Za to vrijeme je Plenković, koji pati valjda od sinkope, i kompleksa zbog teškog poraza Mate Granića protiv Mesića, a on mu je vodio kampanju, počeo govoriti da smo mi protiv Schengena. Koja budala to može povjerovati i govoriti?”

Spomenuo je i ponašanje Plenkovića 2015. kao eurozastupnika.

“Glasao je za žicu na granici, a danas se pravi da je protiv nje. To su stvari koje ljudi moraju definitivno razumjeti. On laže što se tog tiče. Incidente na granici propitivali su njegovu europski partneri, a ne SDP. Mi smo bili za eurozonu i Schengen. Bez ikakvih upitnika. A da podsjetim na još jednu stvar, on je kao eurozastupnik 2013. govorio da Hrvatska nije spremna za EU. Neka odgovori na to. Činjenica je jedna, ne postoji monitoring bez razloga”, objasnio je Ostojić pa se prisjetio događaja dok je Kukuriku koalicija bila na vlasti:

Hrvatski političari se ne obaziru na Papu, migranti su im postali predizborni alat

“Šest mjeseci prije ulaska u EU, morali smo ispuniti još deset točaka. Jedna od njih bilo je popuniti graničnu policiju s 3200 na 6200, što smo i napravili. A šest godina nakon HDZ lijepi jumbo plakat i piše od 6200 policajaca na granici. Na ovoj temi, a to je loš pokušaj skretanja pažnje sa svih afera, su potpuno promašili. Treba jasno reći da su sve vlade zaslužne za ulazak u EU.”

Talijanski europarlamentarci su željeli vidjeti što se događa na granici, ali odnos prema njima bio je čudan tad, čudan je i s odmakom.

“Ako je sve u redu, zašto ih se silom sprečavalo vidjeti što se događa? Hrvatsku se nadzire cijelo vrijeme. Mene je sramota zbog snimki koje su se pojavile. I ne možeš nekoga tko prelazi granicu poslati bez procedure natrag, moraš ih staviti u centre namijenjene za to. Moramo raditi po zakonima EU-a, ako smo njeni članovi”, naglasio je bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković dovodi čelnike EPP-a u Split na pripreme za izbore. Stiže i von der Leyen Što se događa s vašim tijelom ako svakoga dana jedete orahe? Uzbuna u europskoj metropoli: Zbog zarazne bolesti stotine ljudi u karanteni, moraju se nositi maske