Hrvatski političari se ne obaziru na Papu, migranti su im postali predizborni alat

Opozicija je lobirala protiv ulaska Hrvatske u Schengen, rekao je premijer Plenković novinarima u petak.

Što građane najviše muči nakon ulaska u Schengen i eurozonu?

Ničim izazvan, odlučio je podsjetiti na događaj s početka 2021. kada su četvorica talijanskih zastupnika u Europskom parlamentu zaustavljena na granici Hrvatske i BiH – kako kaže premijer, u orkestriranom pokušaju provokacije.

“Možemo je stalno dok smo ulazili u Schengen preko svojih partnera u Europskom parlamentu nastojao spriječiti ulazak Hrvatske u Schengen preko svojih udruga, osobito Centra za mirovne studije, odakle su oni i nastali. Javnost to mora znati. Mi o tome šutimo jer smo kao fini, dobri, kulturni, europski orijentirani, ali već je to sad došlo u fazu da mi trpimo njihove kritike de facto radi malih stvari”, rekao je premijer.

U programu N1 danas stiže odgovor iz stranke Možemo.

“Htio bih reći nešto, možda i ekskluzivno – ne samo da Možemo nije opstruirao, nego se prema nama čak išlo sa molbama da pomognemo oko ulaska u Schengen jer kolege iz HDZ-a nisu imali ulaz u neke institucije i prema određenim akterima koji jesu upravljali i mogli su stavljati zabrinutost i blokadu Schengena, tu smo itekako doprinijeli da Hrvatska uđe 1.1. u Schengen i ušla je s tim nadzornim mehanizmom što je veliki poraz premijera Plenkovića, rekao je Gordan Bosanac iz Možemo.

Svojim se doprinosom hvale i SDP-ovci preko Arsena Bauka:

Plenkovićev koalicijski partner traži da Barbarić ode: “Kako to više braniti?”

“Ako oko neke teme postoji konsenzus onda je oko ulaska u Schengen najveći. Naš politički program je bio i ulazak u Schengen i ulazak u eurozonu. To je ono na čemu smo dok smo bili na vlasti radili. Ne razumijem što premijeru to treba. Preporučujem mu da to vrati u takozvane “ne-teme”, hvala”.

Je li Plenković zaključio da je ovo recept za skretanje fokusa javnosti s korupcijskih afera? Ili HDZ prije izbora želi ući na teren radikalne desnice?

“Ja sam pitao tada pokojnog predsjednika Europskog parlamenta Davida Sassolija – che cosa succede? – Scusa, non ho saputo niente. – Razumijete, to je SDP”, rekao je Plenković.

No, je li ulazak Hrvatske u Schengen bio upitan zbog akcija oporbe ili pak zbog kršenja ljudskih prava migranata na granici od strane hrvatske policije? Koja je dokazano tukla migrante i tako privukla negativnu pažnju europskih institucija, koje su se odlučile za monitoring Hrvatske.

Pripadnici hrvatske policije snimljeni su 2021. kako tuku migrante koje su s nepoznate lokacije dovezli na granicu s BiH, pretpostavlja se u okviru notorne operacije Koridor. Potom, 2023. je objavljena WhatsApp komunikacija hrvatskih policajaca iz koje je vidljivo kako policajci tretiraju migrante, ali i kako sprječavaju novinare u radu.

Fratar šokirao: “Neka se migranti odreknu svog Boga pa ćemo im pomoći”

Europski sud za ljudska prava 2021. presudio je da je Hrvatska prekršila Europsku povelju o ljudskim pravima u slučaju pogibije šestogodišnje Madine Hussini. Policija je njezinu obitelj usred noći natjerala da se prugom vrati u Srbiju, a kasnije su ih držali zatvorene u Tovarniku i zastrašivali njihovu odvjetnicu.

“Hrvatska je na kraju ušla u Schengen na način da je dobila monitoring mehanizam. I sad premijer zbog svog lošeg upravljanja cijelim procesom priključivanja Schengenu, zbog svoje nesposobnosti kako se čuvala i što se radilo na granici, to prebacuje kao na oporbu i izmišlja neke konstrukcije o tome da je oporba radila na opstrukciji Schengena. I to njega užasno boli. Ja kužim da on ne kuži energetiku, financije, ali ovdje je bio doma.

I tako, dok papa Franjo vapi da Mare nostrum ne postane mare mortum i zaziva europski pakt za pomoć migrantima, u Hrvatskoj oni, prigodno, postaju predizborni alat.

