Otkriveno koliko je SDP do sada potrošio u kampanji, ali i tko su im donatori

Koalicija Rijeke pravde predvođena SDP-om, na izbornu je promidžbu u 25 dana potrošila gotovo 1, 1 milijun eura, što je nešto više od polovice iznosa koji se može potrošiti na promidžbu u 10 izbornih jedinica, a najviše je trošila u 8. jedinici čiju listu nosi Peđa Grbin.

Trošak promidžbe po listi odnosno kandidatu u jednoj izbornoj jedinici ne smije prijeći 199.084 eura, a kako SDP na izbore izlazi u svih 10 jedinica u Hrvatskoj, to znači da ukupno na promidžbu može potrošiti 1.990.840 eura.

Od 14. ožujka do 8. travnja SDP je s partnerima (Centar, Glas, HSS, Refomisti, DO I SIP) ukupno potrošio 1. 083. 000 eura, najviše u 8. izbornoj jedinici (126.400 eura), gdje listu koalicije nosi predsjednik SDP-a Peđa Grbin, a najmanje u 2. jedinici ( 95.400 eura) gdje je nositelj liste Boris Lalovac.

Po sredstvima uloženim u promidžbu, slijede 9. ( 122.900 eura), 3. (114.900), 6. (112.630), 4. izborna jedinica ( 108.108 eura) itd.

Trošilo se na oglašavanja koalicije i njenih kandidata na portalima, tiskanim novinama, televiziji, radiju, billboardima, na najam prostora za izborne aktivnosti itd.

Tko su donatori?

Koalicija Rijeke pravde je od 83 donatora dobila 100.460 eura, a na popisu donatora i su i kandidati za buduće zastupnike, među njima Arsen Bauk (3.010 eura), Siniša Hajdaš Dončič (2.000 eura), Mihael Zmajlović (2.500), Ivan Račan (3.900), Jasenka Auguštan Pentek (3.100 eura) itd.

SDP-ova koalicija prvi je veliki izborni sudionik koji je Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostavio izvještaj o financiranju izborne promidžbe, a noćas do ponoći to trebaju učini i svi drugi sudionici, među njima i HDZ, Možemo, Domovinski pokret, Most i Hrvatski suverenisti. Izvještaji koji se DIP-u dostave tijekom utorka, bit će na njegovoj mrežnoj stranici objavljeni u srijedu i tako dostupni javnosti.

Od utorka su dostupni i izvještaji IDS-a i partnera, SDSS-a, Stranke umirovljenika s partnerima, nekoliko manjih stranaka i nekoliko kandidata za zastupnike nacionalnih manjina.

IDS, koji s partnerima na izbore izlazi u dvije jedinice, u dvotjednom predstavljanju biračima, od 25. ožujka do 8. travnja, ukupno je potrošio 58.548 eura, u 8. izbornoj jedinici 58.200, a u 7. jedinici 348 eura i to za poštanske usluge.

SDSS za promidžbu potrošio gotovo 70 tisuća eura

SDSS, koja na izbore izlazi u 12. izbornoj jedinici, u kojoj osam svojih zastupnika biraju nacionalne manjine, od kojih tri srpska, za predstavljanje troje svojih kandidata potrošila je nešto manje od 70 tisuća eura. Od 5. ožujka do 8. travnja, stranka je najviše uložila u promidžbu Milorada Pupovca (26.400 eura), pa Dragane Jeckov ( 21.900) i Anje Šimprage (15.600 eura).

Polovicu dosadašnjih troškova SDSS može pokriti donacijama od 36.800 eura. Donatori, njih 24, uplaćivali su od 1.000 do 3.500 eura, koliko je ukupno uplatila Jelena Nestorović.

Fizička osoba nekoj političkoj stranci, neovisnoj listi te kandidatu može najviše donirati 3.981 eura, a pravna 26.544 eura.

Svi financijski izvještaji koji dolaze DIP-u moraju imati izvješća o troškovima, o donacijama i o cijeni i popustu dobivenima za medijsko oglašavanje.

Ne dostave li ih izborni sudionici u propisanom roku i sadržaju, mogli bi ‘zaraditi’ administrativnu i novčanu kaznu, prvu izriče DIP, drugu sud.

Uz ovaj, prvi financijski izvještaj, svi izborni sudionici moraju podnijeti i onaj završni, zaključno sa 17. svibnja i on će dati punu sliku o tome kako je financirana izborna promidžba.

