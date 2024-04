Mamić otkrila koje dvije stranke su najveće žrtve ulaska Milanovića u kampanju

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić u N1 Studiju uživo s našim Igorom Bobićem analizirala je koalicijski potencijal pojedinih stranaka. Na početku je rekla da nije angažirana u kampanji te da ne radi ni za pojedinačne kandidate ni za stranke.

Osvrnula se na izjave iz pojedinih stranaka o tome s kim neće u postizborne koalicije, navodeći da to nije zapisano u kamenu.

“To je kao i prije braka, pa kad uđete u brak… Nema tu u kamenu zapisanih stvari. Sve je pitanje stranke i trenutka. Pojedinici će uvijek naći kontekst zašto su pregazili principe, sjetimo se Vrdoljakovog tvita u dva u noći ‘kako bi spasio obrazovanje, spreman sam na svaku žrtvu’, iako smo mjesecima znali da se dogovara koalicija između HDZ-a i HNS-a. Isto vrijedi za izjave koje sad dolaze od svih stranaka”, istaknula je.

Tko s kim neće?

Mamić smatra da se ne laže dramatično. “Možemo i Most ne bi s HDZ-om, centrističke stranke koje su u koaliciji Rijeke pravde po prirodi stvari ne mogu s HDZ-om, HDZ neće s Mostom, a Možemo neće s SDP-om u vladu ako bude vlada nacionalnog spasa, vlada koju zagovara Milanović, vlada koja bi uključivali i desne stranke, ali kažu da su spremni davati podršku.”

Osvrnula se i na potencijal desnih stranaka. “Domovinski pokret se u prošlom sazivu raspao u nekoliko klubova. To je razlika između Mosta i Domovinskog pokreta. Domovinski pokret je puno lakši za pregovaranje. Kako će se to razvijati ovisit će o izbornom rezultatu, tj. koliko će kome faliti mandata do 76 ruku.”

Komentirala je i što bi bilo u interesu predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. “Iz pozicije Plenkovića koji je odveo HDZ u desni centar, njemu sigurno na međunarodnom planu koalicija s SDSS-om ne bi se lijepo vidjela i mislim da bi tu imao interes razbiti DP ako mu bude falilo nekoliko ruku, da se ne bi morao odreći SDSS-a.”

Milanović vratio lijeve birače kući

“Vlast je najbolje ljepilo, stranke kažu ‘kako ćemo učiniti nešto za vas ako nismo u vlasti'”, dodala je Mamić.

Komentirala je i ulazak predsjednika Republike Zorana Milanovića u kampanju. “Možemo je uz Most najveća žrtva ulaska Milanovića u kampanju jer su se lijevi birači vratili kući, stožernoj ljevici, a to je SDP, pokazuju istraživanja. Vidjet ćemo hoće li kampanja nešto promijeniti. Iz Možemo su dosta jasno svoju poziciju komunicirali.”

Dodaje da je za SDP ulazak Milanovića bio momentum. “S komunikacijskog stanovišta njihova je kampanja loša, očito je da je pripremljena prije ulaska Milanovića. Sreća je za SDP i partnere da se predsjednik uključio jer su narasli dovoljno da budu relevenatan takmac HDZ-u. Predsjednik im je dao i slogan, Rijeke pravde. Predstavljanje lista izgleda kao da ne izaziva veliku pažnju, oni odrađuju kampanju tehnički, ima tu sigurno kvalitetnih ljudi, ali iz ovog medijskog i oglašivačkog dijela, ne vidim taj hajp i da je neka poruka motivirala ljude.”

Čija je kampanja najbolja?

Mamić je komentirala izborni spot HDZ-a. “Spot je pripremljen i napravljen prije uključivanja predsjednika Milanovića u kampanju. S komunikacijske strane, kad imate tako veliki događaj morate svoju strategiju prilagoditi. HDZ i dalje vodi, ali morate se obratiti novom kontekstu. Ovaj spot izgleda kao loš uradak umjetne inteligencije, netko je retuširao i lica i zube, ljudi izgledaju kao da ih je natjerao netko da stoje tamo.”

Pohvalila je DP i fantastičan skup u Lisinskom, kao i njihov spot. Navela je da trenutno prepucavanje Milanovića i ministra Olega Butkovića privlači najviše pažnje.

“Je li Butković ušao u svjesnu prepirku s Milanovićem? Je, odlučio je da u toj borbi ne može izgubiti i da ima dovoljno jake argumente, mislim da je to komunicirao i s predsjednikom stranke”, kazala je Mamić i dodala:

“Predsjednika nitko ne može optužiti da participira u kampanji, vodi osobni rat porukama s Butkovićem. Butković daje priliku Milanoviću da dodatno mobilizira lijeve birače, ali to uvijek kao antipod mobilizira i HDZ-ove i tu onda najviše stradaju ove treće stranke.”

