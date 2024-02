Otto Barić o izgradnji stadiona: Žao mi je što se Dinamo u svemu tome marginalizira

Podijeli :

Arhitekt i kandidat za mjesto predsjednika NK Dinamo Otto Barić u Novom je danu kod Tihomira Ladišića komentirao koje su mogućnosti Grada i kluba Dinamo sad kad je konačno okončan spor oko zemljišta.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, nadbiskup zagrebački Dražen Kutleša i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević potpisali su u srijedu u Banskim dvorima sporazum kojim je okončan 27-godišnji spor oko zemljišta na kojemu je izgrađen stadion u Maksimiru. Zbog ovog spora u prošlosti se nije išlo na izgradnju novog već rekonstrukciju starog stadiona, izrazio je zadovoljstvo zagrebački gradonačelnik Tomašević.

Crkva, Vlada i Grad potpisali sporazum o darovanju zemljišta za stadion u Maksimiru

Na pitanje je li 2028./2029. realan za gradnju stadiona, Otto Barić je rekao:

“Određeni se parametri moraju ispuniti. Tomislav Tomašević je rekao da rade studiju da bi mogli definirati sadržaje, što znači da računaju da će taj posao ponuditi na međunarodnom tržištu koje bi trebalo naći investitora s financijskim interesom.”

Barić ističe da ne vidi investitora koji bi bio spreman uložiti 100 milijuna eura i više, te da je očekivao da će se ići drugim smjerom, da se Dinamu omogući da to radi. “Da se ne traži investitora, nego kad se račščisti zemljište, da se Dinamu omogući da svoj stadion za svoje novce sa svojim potencijalnim investitorima ostvari sam. Dilema je tko je konačni investitor. Mimo stadiona još je 36.000 komercijalnih kvadrata koje treba učiniti interesantnim”, istaknuo je Barić.

Kronologija (ne)izgradnje Dinamovog stadiona

Govoreći o položju Dinama u cijelo priči, Barić je napomenuo da mu je žao što se već dugo Dinamo u svemu tome marginalizira. “Na ovaj problem sa zemljištem ukazala je uprava Dinama 2019. kad je krenula razmišljati o projetku stadion i kad su me zvali da napravim tu idejnu skicu. Grad Zagreb su upozorili da je od 1997. imao plombe na svom zemljištu. Mislim da je ta priča sa zemljištem i višeslojnija. Tu je primarna uloga Vlade koja je postigla taj sporazum.”

Komentirajući zašto sportski objekti nisu profitabilni, Barić je rekao da se uglavnom ne vode profesionalno:

“Jer se ne vode profesionalno. Da bi takav projekt donio neku korist, mora ga voditi netko tko zna puniti objekt kroz cijelu godinu. To znači da na Dinamovom stadionu treba igrati Dinamo, još neki zagrebački klubovi, reprezentacija, plus dodatni sadržaji barem desetak velikih koncerata godišnje, a postoji i masa događanja za koje se takvi stadioni koriste. No, onda to treba znati voditi. To je partner koji se mora pojaviti.”

