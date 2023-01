Ova hrvatska općina velik dio proračuna izdvaja za djecu

Podijeli :

Izvor: Pixabay/Ilustracija

Boravak najmlađih otočana u novom vrtiću također sufinancira općina, a izdvaja se i za božićne poklone te školske radne bilježnice. Ukratko, izdvajanja za djecu čine velik dio mjesnog proračuna, što mnogo znači i malenima i njihovim roditeljima.

Pozitivan primjer brige za obitelji je općina Sali na Dugom otoku koja je rekorder u Hrvatskoj po naknadama što ih daje za novorođeno dijete: svaka obitelj koja dobije dijete dobiva 60.000 kuna – gotovo osam tisuća eura, u šest jednakih godišnjih rata.

Negativni demografski prirast problem je većeg dijela Hrvatske, a posebno pogađa otoke. Na Dugom je otoku malo više od tisuću i 500 stanovnika, od čega ih u mjestu Sali živi oko 650. Naknada za svako novorođeno dijete uvedena je 2017. godine, a sada iznosi nešto manje od 8 tisuća eura, piše HRT i prenosi Poslovni dnevnik.

– Djeca dobivaju jedan bolji tretman, mogu dobiti kvalitetnije usluge, kvalitetniju hranu za bebe, kvalitetnija kolica mogu se kupiti. Velika je stvar zbog toga što je na otoku sve skuplje i samim time taj novac znači dosta, rekao je Sebastijan Raljević, otac jednogodišnjakinje.

Još jedan podatak koji se često zaboravlja – otočanima je skuplje baš sve, od osnovnih prehrambenih i higijenskih potrepština do goriva i građevnog materijala. Uz to, sve što se u gradu uzima zdravo za gotovo, poput izvanškolskih aktivnosti za najmlađe, postaje pravi pothvat. No ipak, u Salima je popriličan broj djece.

– Kad gledamo čisto statistički od 2017. godine se rađa preko deset djece godišnje u općini. Ako gledamo koliko je učenika u osnovnoj školi, u osam razreda osnovne škole samo tri razreda imaju deset i više djece. Mislim da je najveći značaj te potpore da olakša život i djeci i roditeljima i da oni ostanu na otoku, što je cilj te mjere, kazao je Zoran Morović, načelnik općine Sali.

Tako roditelji dvoje ili više djece primaju već vrlo velike iznose, uz pomoć kojih se može pokrenuti kakav poslić, ili opremiti i modernizirati već postojeći, što će olakšati otočni život odraslima i osigurati bezbrižno djetinjstvo najmlađima.

