Partner HDZ-a: Građani zbog plinske afere imaju pravo biti bijesni

Partner u Vladi iz HSLS-a Dario Hrebak u N1 Studiju uživo komentirao je današnju sjednicu Odbora za gospodarstvo gdje će se među ostalima pojaviti ministar Davor Filipović i predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić.

Govoreći o koalicijskom sastanku vladajuće većine u srijedu Dario Hrebak je rekao da ih je premijer izvijestio i dao im više informacija nego što je izašlo u javnost.

“Mi skoro svaki tjedan imamo sastanke i premijer nas o svemu izvještava. Dobili smo više informacija nego su mediji prenijeli. Ministar je napravio svoju verziju, rekao svoj kut priče koja je po nama štetna u političkom smislu. Žao mi je jer smo napravili dobar posao posljednje četiri godine, građani zbog ovog imaju pravo biti bijesni, ali treba reći da smo spajanjem INA-e i HEP-a u stratešku priču u Hrvatskoj spasili radna mjesta i očuvali mir.

Zanima me kao građanina zašto je došlo do takve anomalije i tko će za to odgovarati. Danas ćemo prvi put sučeliti ministra i predsjednika Uprave HEP-a, a vidi se da nisu u suglasju. Premijer nema odgovornosti, Vlada je napravila dobru stvar, to je najvažnije. Dva pitanja mi vise – ako se prodavao plin, zašto se nije pokušao skladištiti? I drugo, zašto smo nastavili kupovati iste količine plina kad je već bila topla zima i zašto je došlo do viškova?”

Netko će trebati odgovarati, rekao je Hrebak i dodao: “A tko, mislim da će se vidjeti u idućih nekoliko dana.”

Komentirajući moguće trgovanje informacijama nakon što je samo jedna tvrtka kupila plin po cijeni od jedan cent, Hrebak je istaknuo: “I to mi se pitanje vrti po glavi, i na to treba odgovor. Jučer nas je ministar uvjerio da političke odgovornosti nema, interpretirao je dopise na svoj način. Vidjet ćemo kako će ih interpretirati predsjednik Uprave HEP-a.”

Hrebak smatra da je potrebna revizija trošenja uloženih 900 milijuna eura za dokapitalizaciju HEP-a.

Dotaknuo se i štrajka pravosudnih službenika i namještenika: “Ako Vlada popusti do krajnje mjere, otvara se Pandorina kutija i kreću svi. Ljudi zaslužuju veće plaće. Sramotno je koliku plaću imaju zapisničari na sudu, ali moramo se oduprijeti populizmu i vidjeti što je realno da ljudi budu zadovoljni, ali ne pretjerati jer se onda otvara Pandorina kutija.”

