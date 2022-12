Pavić o izgradnji stadiona u Hrvatskoj: I UEFA je spremna sudjelovati u projektu

Podijeli :

Izvor: N1

Josip Pavić, bivši vaterpolski reprezentativac, a sada posebni savjetnik za sport u Ministarstvu turizma i sporta, u Dnevniku N1 govorio je o odnosu politike prema sportašima i njihovom uspjehu.

Smatra da smo nakon Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji dosta naučili o vrijednosti promocije koju sport donosi našoj zemlji.

“Trendovi su izuzetno pozitivni. Nogometaši su nam priuštili reklamu kakvu mi ne bismo mogli platiti. U Kataru nam rade takvu uslugu da je to nemoguće. Što se tiče svijesti prema sportu, dogodila su se drastična povećanja”, kazao je Pavić pa dodao:

“Ja ću kao bivši sportaš reći da su sada nemjerljiva ulaganja. U zadnjih četiri, pet godina su porasla ulaganja doslovno za 100 posto. To više nisu floskule, to su činjenice, to su brojke, a mene još više vesele najave da će ta ulaganja još rasti. Mislim da je lekcija naučena.”

Smatra da se puno radi na pitanju prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu.

“Kada sam ja igrao tamo početkom 2000-ih i kada bi nas pitali odakle dolazimo, nisu znali za Hrvatsku. Mislim da sada ne postoji kutak u kojem se ne zna za Hrvatsku”, rekao je.

Sportska infrastruktura nužna je ako želimo biti domaćini velikih natjecanja, a Pavić tvrdi da se ide u jednom odličnom smjeru i po pitanju organizacije tih manifestacije.

“Imamo sjajan primjer Svjetskog prvenstva u rallyju – WRC-a. S ponosom ću reći da je Vlada osigurala sredstva u proračunu i za CRO Race biciklističku utrku. Rastu ulaganja i po tom pitanju, mislim da je za ovu godinu osigurano oko 4 milijuna eura. Dobili smo Svjetsko prvenstvo u hrvanju, Europsko prvenstvo u judu, opet koristeći uspjehe naših sportaša”, nabrojao je Pavić, a potom se osvrnuo i na pitanje izgradnje nacionalnog stadiona u Hrvatskoj.

“Pustili smo iduću godinu da gradovi prikupe dokumentaciju jer su ozbiljna sredstva osigurana. Ne stoji to više u zraku. Veseli me da imamo i veliko razumijevanje UEFA-e, koja je spremna sudjelovati kao partner u projektu, a siguran sam da će i gradovi pronaći svoj interes. Hrvatska mora imati jedan, dva, tri, daj Bože, stadiona, koji će nam biti na ponos”, rekao je Pavić ističući da je uvjeren da se neće čekati s izgradnjom do idućeg prvenstva.

