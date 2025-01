Sandra Benčić: Dabro je treći ministar koji govori o prijetnjama. A Plenković šuti

Podijeli :

Sandra Benčić iz Možemo komentirala je ostavku Josipa Dabre, kao i njegova navodna upozorenja premijeru Andreju Plenkoviću o kriminalu u Hrvatskim šumama i poljoprivredi.

“Činjenica jest da snimka postoji već neko vrijeme i da je sad puštena u javnost. Činjenica je i da imamo trećeg ministra koji govori o prijetnjama. Nataša Tramišak je govorila o prijetnjama, Davor Filipović o predatorima i sad Dabro. Ne možemo znati je li to istina, ali ministar na odlasku govori da je upozorio premijera o kriminalu u Hrvatskim šumama. Indicije da se tamo događaju nezakonitosti, dobivali smo i mi pa nije prvi put da čujemo tako nešto. Kao što nije prvi put ni da čujemo o malverzacijama s poljoprivrednim zemljištima”, kazala je Benčić pa dodala:

“U ponedjeljak ćemo pokrenuti inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva kako bismo sad bivšim ministrima dali mogućnost da se izjasne o tome kome su prijavljivali prijetnje, tko je za njih znao, tko im ih je upućivao i zašto nema kazneni postupaka oko toga.”

Naglasila je da nikad nitko nije čuo što premijer ima za reći oko prijetnji o kojima su govorili.

“Ako se utvrdi da je znao za prijetnje i sumnje u kriminal, onda je odgovoran jer je trebao to prijaviti. To me najviše zanima, što je znao”, zaključila je Sandra Benčić.

