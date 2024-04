Antunović: Velika koalicija HDZ-SDP je za Hrvatsku najmanja šteta

Podijeli :

Bivša ministrica obrane u vladi Ivice Račana Željka Antunović gostovala je u Newsnightu kod Ilije Jandrića. Prvi dio razgovora fokusirao se na nabavku Rafalea čiji je dio stigao u Hrvatsku, a zatim su prokomentirali domaće teme i situaciju nakon parlamentarnih izbora.

Željka Antunović smatra da je važno ulagati u sposobnost obrane i samozaštite. “Ljudi u HRZ-u to čekaju 30 godina. S druge strane manji dio javnosti misli da je to nepotrebno, njima se čini da je nabavka naoružanja militarizacija društva, da je te novce bolje potrošiti za škole, vrtiće, bolnice… No, važno je ulagati u sposobnost obrane i samozaštite. Ja sam sad jako radosna. Tijekom karijere sam imala dvojbi. Kao građanki, civilu činilo mi se da se radilo o preskupom ulaganju, no nakon pažljivog slušanja stručnjaka i ljudi iz međunarodnog okruženja zaključila sam da bi nakon svega uloženog bilo skuplje to zagasiti pa u slučaju potrebe graditi.”

Istaknula je da se ne sjeća da je za njenog mandata ikad itko među političkim strankama bio protiv održavanja ratnog zrakoplovstva. Na pitanje je li ovo bila osobna odluka Andreja Plenkovića zbog partnerstva s Francuskom, Antunović je naglasila da je nabavka skupog naoružanja uvijek politička odluka. “Koliko znam, Plenković je kroz dugi niz godina rada u okviru EU-a uspostavio dobre kontakte s predsjednikom Francuske Macronom i možda je odatle došla ideja”, rekla je.

Također je istaknula da će biti izazov razvijati i financirati ljudske i tehničke kapacitete. “Treba izdvojiti dovoljno novca i sve dobro organizirati. Najveći problem RH je užasno neorganiziran javni sektor. Ministarstvo obrane je jedno od bolje ustrojenih sustava unutar vlade, ali i tamo ima propusta. Sve je birokratizirano”, rekla je.

Komentirajući činjenicu da i Srbija od Francuske želi kupiti Rafale, i to nove, napomenula je da misli da je to Vučićeva priča.

Prokomentirala je i ponašanje Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića koji se pri dolasku Rafalea nisu ni pozdravili ni pogledali: “Ne mislim da se ljudi koji vode državu, imaju pravo tako ponašati. Trenutno su među njima takvi odnosi da me to ne čudi. Njihova nekomunikacija je dovela do ovoga, ali ne odobravam ni jednom ni drugom. Mislim da po Ustavu i zakonima moraju surađivati, imati toliko tolerancije da se, iako se ne vole i iako su konkurenti, trpe u interesu zemlje i građana.”

“Milanović je izgubio zaslijepljen svojom popularnošću”

Grbin je rekao da SDP definitivno odustaje od ideje da Milanović bude mandatar nakon što je to i Ustavni sud zabranio. Na pitanje kako gleda na cijelu Milanovićevu epizodu, odgovorila je: “Mislim da je računao puno dobiti, a da nije dobio ništa. Mislim da je izgubio i da je jednostavno bio zanesen i zaslijepljen svojom popularnošću i da je računao da će to pretegnuti, da će povući na svoje ime SDP iznad onoga što SDP zavređuje i koliko građani u njih vjeruju. To nije uspjelo zbog pretjeranog verbalnog divljanja, uvreda, ljudi to na kraju ipak ne vole. On je podigao rejting oporbenih stranaka, ali daleko od toga da to može biti dovoljno za sastavljanje vlade.”

Antunović pretpostavlja da će Milanović ići po drugi predsjednički mandat i naglašava da ne vidi da mu ovaj poraz može naštetiti jer ne vidi protukandidata. Također, misli da neće dati ostavku, što je Picula zazivao. “Da je imao namjeru otići, a bio je uvjeren da će dobiti izbore, ne bi kršio Ustav i ne bismo prolazili kroz ovo sve. Situacija je produbila podjele, to mi najviše smeta”, rekla je bivša ministrica obrane.

U tijeku su pregovori za sastavljanje nove saborske većine i vlade. S obzirom na to da se naizglednijima čine pregovori HDZ-a i DP-a, na pitanje očekuje li nas najdesnija hrvatska vlada, Antunović je rekla:

“Meni nije do kraja jasno što to u stvari smeta Domovinski pokret – to što je SDSS imao člana u vladi ili da SDSS uopće podrži vladu. Ovo drugo mi se čini smiješno. Kad su glupi detalji u programu, poput ukidanja finciranja tjednika Novosti, to znači da je riječ o slijepo nacionalističkoj stranci koja ne samo voli svoje, nego mrzi tuđe. Mislim da je Hrvatska kroz ovih 30-ak godina ipak uspjela korak po korak usprkos ratnim stradanjima prevladati mržnju i da pokušavamo živjeti što je normalije moguće.”

Istaknula je da joj je odmah kad je vidjela rezultate, bilo jasno da ćemo dobiti desniju vladu. “E sad, hoće li otići u ekstrem ili će se ekstrem staviti u okvire, to će ovisiti o tome kako će HDZ postići dogovor s DP-om. Pokušaj oporbene strane koja je pozivala DP da svoju četverogodišnju kritiku pretvore u suradnju s ljevicom, bila mi je pomalo djetinjasta i politički naivna”, dodala je.

Također, ideju SDP-a da se konstituira Sabor pa da bez formiranja nove vlade donese neke zakonske izmjene, naziva politički naivnom: “To mi se čini kao pokušaj stvaranja alibija za neuspjeh. Nažalost, nikako da se SDP suoči s objektivnim slabostima. Propustili su četiri godine jačati stranku, a suprotno tome postali su irelevantni. Oni kao da ne razumiju da bez stranačke infrastrukture po čitavoj Hratskoj ne mogu računati na vlast.”

“Ako Plenković puca na Bruxelles, puca visoko”

Bez obzira na to što je Andrej Plenković nositelj HDZ-ove liste za EU izbore, smatra da razlog ne leži u “bijegu u Bruxelles”. “Mislim da Plenković, ako puca na Bruxelles, puca visoko, a ovog trenutka karte nisu posložene ktako da bi zadovoljile njegove briselske ambicije. Iz nekih sam izvora čula da najozbiljnije ima namjeru odraditi još jedan mandat u Hrvatskoj”, ustvrdila je Antunović.

Na pitanje treba li Peđa Grbin podnijeti ostavku, objasnila je:

“Otišla sam jer sam vidjela da nema sluha. Grbin je napravio puno grešaka, potjerao je polovicu zastupnika iz Kluba, izbacio je puno članova. To je velika šteta za stranku. Stranačka infrastruktura je nužna za dobar rezultat. Grbin nije upravljao strankom kako bi morao. Oni nisu napredovali, nisu nadoknadili nedostatke i gubitke, nego su još dodatno propali. Ne razumijem kolege u SDP-u koje su šutke prihvatili da se gaze njihove odluke, bez ikakvih rasprava, a to pokazuje da u SDP-u nedostaje demokracije. A ako u stranci nema demokracije, onda od takvih ljudi ne očekujem visoku demokraciju kad dođu na vlast.”

Da nema sukoba Plenkovića i Milanovića bi li u ovakvim okolnostima možda bio trenutak za veliku koaliciju HDZ-SDP? “Kod nas i u našim uvjetima to nije realno. Animoziteti i taštine, i to neutemeljene taštine pojedinaca s obje strane. Objektivno gledano, to bi za Hrvatsku bila najmanja šteta. Morali bi se dogovarati i ti kompromisi bi bili prihvatljivi većini u Hrvatskoj”, zaključila je Željka Antunović dodajući još da po njenom mišljenju novi izbori nisu isključeni “jer pitanje je koliko HDZ može napraviti kompromisa prema DP-u”.

