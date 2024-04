Mogu li DP i SDSS biti na istoj strani? Plenković: “Mislim da je moguće da i jedni i drugi surađuju s nama”

Podijeli :

HDZ je danas predao kandidacijske liste za izbore za Europski parlament.

Na početku je Andrej Plenković, nakon predaje lista, još jednom nabrojao kandidate koji su se našli na HDZ-ovoj listi za europske izbore.

To su redom: Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Karlo Ressler, Nikolina Brnjac, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Tomislav Sokol, Marko Pavić, Ante Mihanović, Danijel Marušić i Marijana Petir.

“Vjerujem da će lista biti pobjednička kao i dosad. Očekujemo više i potpore birača i više mandata nego zadnji put”, rekao je te istaknuo da upravo HDZ predvodi europsku politiku u Hrvatskoj.

Na pitanje o razgovorima s Domovinskim pokretom rekao je: “Čuli smo se danas, sutra ćemo nastaviti razgovore. Poštujemo volju birača koji su najveće povjerenje dali HDZ-u. U poziciji smo kao relativni pobjednik da po treći put pristupimo sastavljanju parlamentarne većine, to ćemo, uvjeren sam, učiniti i onda brzo slijedi formiranje Vlade. Moramo što prije završiti političke pregovore i prionuti poslu. Izbori služe zato da dođemo na demokratski test pred narod.”

Na pitanje o kombinacijama u igri rekao je: “Razgovarat ćemo svakako s Domovinskim pokretom, razgovaramo i sa svim zastupnicima nacionalnih manjina. Razgovarali smo i s predstavnicima liberalnih stranaka. S ovim koji se a priori uvjeravaju da bi gubitnici trebali sastavljati većinu, izlišno je pomišljati na razgovore s njima. Vladu sastavljaju pobjednici, ne gubitnici.”

Mogu li DP i SDSS na istoj strani? “Mislim da je moguće da i jedni i drugi surađuju s nama.”

Kako? “Pa lijepo. Razgovori se vode. Imali smo slične situcije u prethodnom mandatu. Ako postoji konsenzus programskih načela, onda se sve može dogovoriti, a mi imamo puno iskustva. Malo mi je nekad i žao kolega iz opozicije koji umjesto da su čestitali, koprcaju se u deluziji da će sastaviti Vladu. Neće.”

Na pitanje dolazi li u obzir deratifikacija Istanbulske konvencije, u kontekstu suradnje s Domovinskim pokretom, rekao je: “Nije to realno, to smo im već rekli. Kad se govori o zaštiti žena i djece od nasilja u obitelji, to je važan instrument Vijeća Europe. Riješili smo tu dilemu rodne ideologije. Naše su pozicije jasne. Ta tema je što se nas tiče apsolvirana.”

