Grbin nakon odluke Ustavnog suda: Z… Ups, ispričavam se, onaj čije ime ne smijem izgovoriti

Ustavni sud danas je zaključio da predsjednik Zoran Milanović, dok obavlja tu dužnost, ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke, objavio je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. To isključuje bilo kakvu mogućnost da predsjednik u kontekstu raspisanih parlamentarnih izbora bude kandidat na listi za izbor zastupnika ili istican kao kandidat za dužnost predsjednika Vlade i da u tom svojstvu sudjeluje u političkoj izbornoj kampanji, zaključio je Ustavni sud.

Dodaju da je Milanovićevo kandidiranje dok obnaša dužnost predsjednika na listi bilo koje političke stranke ili nezavisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor te isticanje njega kao kandidata za predsjednika Vlade ili neku drugu dužnost nespojivo s njegovim ustavnim položajem i ovlastima te načelom diobe vlasti.

Nakon odluke Ustavnog suda javnosti se obratio Peđa Grbin.

“Rijeke pravde dolaze. I kakve nam darove donose. Neki su se uspaničili i iskoristili veze da ih Ustavni sud spasi od izbornog potopa. Neće. Ovo je pokušaj puča. Građani vide što se događa. Imamo plan C, imamo sve planove.

“Odluku suda moramo poštovati. Ja od danas ne smijem govoriti da je Zoran Milanović kandidat, da će dobiti mandat za sastavljanje vlade i da će Milanović biti premijer. Nakon izbora ćemo to uskliknuti. Na putu nam stoji bijedan diktator i njegove sluge. Oni su danas nama zaprijetili da radimo ono što smije svaki slobodan čovjek. Ljudi ove zemlje nisu ovce, znaju protiv čega jurišamo. Protiv bagre i poslušnika Pobijedit ćemo i povijest će nas odriješiti i nakon 17.4. Hrvatska neće biti ista, bit će puno puno bolja”, rekao je Peđa Grbin.

“Hrvatska je zemlja ponosnih ljudi koji ne daju da ih se gazi. Danas ih bijedni diktator AP i njegovi slugani vrijeđaju i žele im uskratiti pravo izbora. Zato smo mi tu da im taj izbor omogućimo. Pravda i istina će pobijediti, a rijeke te pravde dolaze.”

Zoran Milanović: Ovo je čisti puč! Na kraju ću biti premijer, ali toj bandi neću reći kako Nižu se reakcije stranih medija na Milanovića, AP piše o “dubokoj političkoj krizi”

“Izborni legitimitet proizlazi iz volje birača. Koliko god ja o tome ne smijem govoriti, volja birača će biti jasna. Zabranili su desecima tisuća ljudi da govore. Ali građanima ne mogu zabraniti niti da misle niti da zaokruže kada za to dođe trenutak. Očito je da je u Hrvatskoj dopušteno sve, a drugima nije dopušteno ništa. To AP i misli kad kaže da postoje dvije Hrvatske. Ta druga Hrvatska ustaje već 23. ožujka u hrvatskim gradovima”, kazao je.

Kaže da je ovo SDP sam tražio. “Sami smo tražili izjašnjavanje Ustavnog suda. Neka se i HDZ-ovci obrate institucijama ako za to imaju hrabrosti, morala i poštenja”.

“Jako volim Juru Stublića i Film, ima puno ljubavnih pjesama. Ako citiram Juru Stublića dobit ću kaznu? A što, ako ga zapjevam, dobit ću kaznu? Morat ćemo jako paziti da u ovoj kampanji iz upotrebe izostavimo slovo Z. Ova odluka danas nije bila jednoglasna, neki suci su otišli, neki su glasali protiv. Naravno da smo tu reakciju očekivali. Drago mi je da su se neke stvari ogolile”, dodao je.

“Meni je zabranjeno govoriti da je Milanović kandidat, nemojte me tjerati da kršim odluku Ustavnog suda. I jedni i drugi sad moramo jako paziti. U mojoj zgradi ima jedan kafić. Ne znam smijem li u kafiću spomenuti njegovo ime? Ali, poštovat ćemo tu odluku. Ako predsjednik RH ima pravo i obvezu pratiti provođenje Ustava i zakona, i da to krši, on bi prekršio Ustav da to ne prijavi. Rekli su da kandidat ne smije biti, a onda mora biti predsjednik pa govoriti i upozoriti. Kao u slučaju Ivana Turudića“, kazao je.

Upitan o sučeljavanjima, kaže: “S obzirom na to da se ime jednog… pogubio sam se… Nadam se da neće biti preskupo medijima angažirati pravnike da im objasne odluku Ustavnog suda. Zamijenit ćemo listu za prvu izbornu jedinicu. Kao što ni do sada nisam o tome govorio javno, nemojte očekivati da ću to učiniti sada”.

Na upit je li svjesno išao kršiti ustav, kaže “ne, nismo”. “Ovog što je sud napisao u svoju odluku u Ustavu nema. Zato kažem da ću kršiti odluku Ustavnog suda, a ne Ustav. Mi smo stranka ustava i zakona. Želimo da sve bude čisto, jasno i transparentno. Ne znam jesam li ovim prekršio zakon o hrvatskom jeziku… Ovih presica će očito biti jako puno idućih dana”, zaključio je na kraju Grbin.

