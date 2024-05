Kosor: Postoje dvije smiješne činjenice o koaliciji DP-a i HDZ-a

Podijeli :

Bivša premijerka Jadranka Kosor bila je gošća Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarala o vladajućoj većini, koaliciji između Domovinskog pokreta i HDZ-a, Miloradu Pupovcu i ostalim političkim aktualnostima.

Jadranka Kosor komentirala je situaciju u kojoj bi se Milorad Pupovac mogao naći na čelu Odbora za manjine te što to govori o koaliciji HDZ-a i Domovinskog pokreta: “To pokazuje na koji je način sastavljena vladajuća većina i na koji način ona funkcionira. Tu nema iskrenosti i mnoge se fige drže u džepu, ne radi se se samo o HDZ-u i Domovinskom pokretu. Oni nisu pokazali koalicijski sporazum, ni jednu fotografiju s tog potpisivanja, Andrej Plenković se drži tako da nove partnere ne pokazuje previše. On se ponaša prema Ivanu Penavi i DP-u kao prema nekim dalekim rođacima koji su dobri jer donose šunke, kobasice i darove, a dar je koalicije koja osigurava ostanak na vlasti, ali nisu baš poželjni za naslikavanja”, rekla je.

“Situacija pokazuje i položaj Milorada Pupovca. Uvjet Domovinskog pokreta za ulazak u politički brak s HDZ-om je bio da sve može, ali nikako SDSS odnosno Pupovac. Čudi me da Pupovac kao političar s iskustvom pristaje biti moneta za potkusurivanje, lopta s kojom se igraju. On je rekao da neće podržati ovu Vladu, a kada je bilo glasanje za podršku Vladi, on je bio suzdržan. U Saboru je uvriježeno mišljenje da tko ne glasa protiv je zapravo za. Umjesto da kaže da neće biti dio te igre, on kaže da treba pričekati da se smire strasti“, dodala je bivša premijerka.

“U ovoj koaliciji neprestano vrije”

Kosor je istaknula da se u toj situaciji postavlja pitanje je li taj Odbor u kvoti vladajućih: “Ako je, onda u tom slučaju oni koji predlažu Pupovca, koji nije dio vladajuće većine, i oni koji na to ne pristaju imaju pravo. Ako nije dio kvote vladajućih onda treba ostaviti sve na volju članovima Kluba nacionalnih manjina. Mislim da će se sve završiti tako da će jedan dio opozicije, ako DP i dalje bude inzistirao da to ne smije biti Pupovac, glasati za Pupovca, ali ostaje pitanje što će onda DP”, objasnila je Kosor.

Pupovac: Glasanje o Odboru odgođeno dok se ne stišaju strasti Hoće li Pupovac na čelo Odbora za manjine? “HDZ je odustao od tog prijedloga”

“U ovoj koaliciji neprestano vrije, postoje tenzije i postoje napetosti koje postoje i unutar Domovinskog pokreta, vidimo da nije idila između Marija Radića i Ivana Penave. Iznenadni ustanak Radića da ne uđe u Vladu o tome govori”, kaže.

“Postoje i smiješne činjenice, a ja ću samo izdvojiti dvije, rekla je Kosor pa nastavila: “Penava je u jednom intervju na pitanje što je s prijavom koja je podnesena protiv Plenkovića rekao da ta prijava ostaje te da se neće povlačiti. To je prijava protiv predsjednika Vlade s kojim su u koaliciji i kojeg podržavaju. Na pitanje što je s Istanbulskom konvencijom, oko koje su bili rezolutni prije sklapanje koalicije, kaže da će Istanbulska konvencija ostati na snazi takva kakva je. Pritom pokazuje da ne razumije da se Istanbulska konvencije ne može mijenjati jer ju je Hrvatska samo ratificirala takvu kakva je”, dodala je bivša premijerka.

Kosor je dodala da istraživanja pokazuju da birači Domovinskog pokreta ne nagrađuju postupke stranke.

