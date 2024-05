Peternel progovorio o “napretku” u pregovorima, otkrio kad će se obratiti pregovarači

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

U utorak će se javnosti obratiti pregovarači HDZ-a i DP-a no pred njima je još mnogo programskih i kadrovskih dogovora, izjavio je Igor Peternel u razgovoru za HRT i naglasio da je došlo do značajnog napretka u pregovorima.

Igor Peternel, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, potvrdio je za HRT da je došlo do napretka u pregovorima s HDZ-om.

“Tek sad se mogu otvoriti pravi pregovori s obzirom na to da se došlo do ključnog napretka koji je bio nužan preduvjet da bi uopće došlo do daljnjih programskih i svih drugih kadrovskih razgovora

Ima li Plenković većinu? “Prividno će se odreći SDSS-a dok ne sažvače i ne ispljune DP”

Vjerujem da ćemo pred kraj tjedna znati koji su rezultati, a svakako sam optimist”, rekao je Peternel i kazao da će se pregovarači javnosti vjerojatno obratiti u utorak.

Nije htio otkriti na koliko ministarstava računa Domovinski pokret.

“Mogu reći ono kako ja to vidim, u tome bi svakako trebalo biti jedno od državnih ministarstava i treba biti ono čime DP ulazi u ovu priču, taj ideološki aspekt koji je itekako važan i mislimo da je to nešto što bi pokazivalo u kojem smjeru će ići vlada u kojoj participiramo”, rekao je Peternel.

Kazao je kako je ministarstvo demografije i useljeništva u njihovom programu najviše pozicionirano.

“U kampanji je ta problematika komunicirana kao ključna, točno smo razvili kojim pravcima trebamo ići kako bi zaustavili iseljavanje, povećali natalitet i eventualno stvorili uvjete za povratak stanovništva”, rekao je.

Peternel: Nisam rekao da nećemo nikad s HDZ-om

Peternel je rekao kako svoj program neće provoditi s ljevicom jer imaju različite vizije niti bi to bilo pošteno prema biračima.

“Možemo pokušati to napraviti s ideološki, barem djelomično, srodnom strankom, što ona prema biračkoj bazi svakako jest. Je li ona bila takva prema vodstvu stranke – nije – i zato smo bili nezadovoljni. Ja nikad u kampanji nisam rekao da mi sigurno nećemo ići s HDZ-om, ali sam rekao da nećemo ići s ljevicom, ako se dogovorimo i ako se budu provodile politike za koje smo smatrali da su bitne, ako ne – uvijek možemo na nove izbore”, rekao je Peternel.

“Ako smo prevarili birače, to ćemo vidjeti na europskim izborima”, dodao je Peternel.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.