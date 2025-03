Fižulić: Ovo je otvaranje vrata Rusiji da bira svoju sljedeću žrtvu – bila to cijela Ukrajina ili neka druga zemlja

Podijeli :

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića komentirao je obustavu američke vojne pomoći Ukrajini, prema tvrdnjama dužnosnika Bijele kuće, carine Donalda Trumpa i ostale vanjskopolitičke aktualnosti.

Goranko Fižulić komentirao je što bi za Ukrajinu značila obustava vojne pomoći od strane SAD-a i obustava razmjene obavještajnih informacija: “Mislim da je od te dvije stvari najgora ova da Amerika obavještajno prestane pomagati Ukrajinu, u tom segmentu je Europi najteže uskočiti u vlak pomoći Ukrajini i nadomjestiti Ameriku. Ono što je zabrinjavajuće u toj odluci je da je suspendirana ona pomoć koja je odobrena za vrijeme administracije Joea Bidena i koja je bila u dopremi ili se već nalazi u skladištima u Poljskoj, to je nešto što nitko nije očekivao. Bilo je logično da Trump promijeni politiku prema Ukrajini, on je to najavljivao, ali da će zaustaviti pomoć koje je već krenula i koja se već nalazi na granicama Ukrajine, to je ipak za sve bila grozna vijest.”

SAD obustavlja vojnu pomoć Ukrajini

“Sve što smo gledali proteklih tjedana je pritisak na Volodimira Zelenskog i Ukrajinu, od njih se traži da kapituliraju, to je jedina riječ koja je ispravna za sve što Amerika radi danas Ukrajini. Da bi Ukrajina dobila mir, mora kapitulirati, odnosno prihvatiti ono što će Rusija i Amerika međusobno dogovoriti, a to nije pravedan mir i nešto za što je Ukrajina podnijela silne žrtve i za što su toliki životi izgubljeni. To je priznanje pobjede Rusiji, zato je Rusija u slavljeničkom raspoloženju već nekoliko tjedana, to je prihvaćanje činjenice da se moraš ispričati onome koji te je tukao, to je otvaranje vrata Rusiji da bira svoju sljedeću žrtvu, bila to cijela Ukrajina ili neka druga zemlja, ali i razlaz Europe i Amerike u sigurnosnom, političkom i svakom drugom pogledu”, dodao je.

