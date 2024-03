Picula otvoreno nezadovoljan mjestom na listi, potezima Grbina i manevrom s Milanovićem

Podijeli :

SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula bio je gost Igora Bobića u N1 Studiju uživo u kojem su razgovarali o nadolazećim parlamentarnim izborima te potezu Zorana Milanovića, ali i tome zašto se našao posljednji na listi za ulazak u Europski parlament.

“Na listi za EU parlament koju je sinoć usvojio glavni odbor SDP-a, na posljednjem sam 12. mjestu. Nadam se da će građani znati prepoznati i podržati ono što sam radio u proteklih pet godina u Europskom parlamentu. Ozbiljno bavljenje politikom znači izlazak iz zone komfora i preuzimanje rizika”, rekao je SDP-ovac Tonino Picula.

Navodi da to zašto se ne nalazi na prva tri prolazna mjesta na listi za Europski parlament je prije svega pitanje za predsjednika stranke i Predsjedništvo stranke.

“Pretpostavljam da je Peđa Grbin imao najbolje namjere sastaviti listu za Europski parlament. Ja na toj listi nisam bio na onom mjestu za koje smatram da je primjereno s obzirom na moje rezultate u mandatu. Nakon toga sam sugerirao da pokušam osvojiti novi mandat natječući se na posljednjem mjestu.

Ovo nije prvi put…

Već sam bio puno puta u situaciji u kakvoj se nalazim, zadnji put sam voljom Zorana Milanovića završio na petom mjestu, ali sam podrškom građana osvojio rekordan broj preferencijalnih glasova. No, to nije jedan jedini put kad sam ja u SDP-u plivao protiv struje. Da podsjetim mlađe, također sam inicirao prvu postideološku koaliciju u RH kad sam se kandidirao za gradonačelknika Velike Gorice. Uspjeli smo, no to je stvorilo otpore u SDP-u” kazao je pa je dodao: “Obojica smo zaključili da ono što mi nudi Peđa Grbin mene ne zadovoljava. Rekao sam da to ne mogu prihvatiti, no volio bih se okušati u utrci za Europski parlament tražeći mandat od građana s posljednjeg 12. mjesta.”

Picula kaže da je bio protiv toga da se istodobno bude i kandidat za Europski parlament, ali i za mjesto u Saboru.

“Nisam htio prihvatiti da budem na posljednjem mjestu u prvoj izbornoj jedinici. Prirodnije je da se stranke natječu držeći se nekog postulata, SDP ima svakojaka iskustva. 2020. godine mi je Davor Bernardić isto nudio, rekao sam mu da ne želim i da sam zadnji političar u zemlji koji se smije poigravati s tim dvostrukim izbornim lice i naličjem. 2016. u izborima za predsjednika SDP-a netko je rekao da se strankom ne može upravljati iz Bruxellesa, ja to nisam ni rekao, no ta se vijest proširila i ozbiljno me limitirala u mojim ambicijama da postanem predsjednik SDP-a”, rekao je.

SDP se previše izložio

Također, Picula kaže: “SDP je bio izrazito bremenit u unutrašnjem sukobljavanju, Bernardić je tad ispravno procijenio četiri, pet mjeseci prije izbora da se stranka homogenizira, da se objave liste za EU parlament puno ranije, SDP je tu kampanju odradio izvanredno. Na izborima smo dobili isti broj mandata kao već razvikani HDZ.

U slučaju koalicije Rijeke pravde sigurno će se otvoriti i unutarstranački procesi. Opcija koja želi zadržati vlast, nije bez kontroverzi, nije bez kontroverzi struktura koalicije koja je dovela do formiranja koalicije Rijeke pravde. Milanovićev potez je događaj koji je iz temelja promijenio mnoge odnose na političkoj sceni. Sve je političke takmace dočekao nepripremljene. Ja u Zorana Milanovića ne projiciram ono što on nije, nego ono što on jest.”

Ozbiljne kontroverze zbog Milanovića

“Sebi ne mogu dopustiti nikakvu vrstu naivnosti. Mislim da smo se na ovim izborima s jedne strane i SDP i ja izložili svojevrsnim rizicima, a SDP nosi taj rizik obvezujući se na političku ambiciju Zorana Milanovića. To je odluka koju će verificirati hrvatski građani. Što se mene tiče, mislim da se SDP previše izložio na ovaj način”, zaključio je.

“Posao okupljanja koalicije išao je dobro, i ‘preko noći’ se sve promijenilo, Zoran Milanović postao je zaštitno lice nove formacije koja izaziva ozbiljne kontroverze. Nadam se da će SDP nakon izbora zadržati poziciju kakvu je mogao i kakvu treba imati u hrvatskom društvu”, kazao je.

