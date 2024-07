Pijani taksist vozio turiste s više od 2 promila, policiji je od ranije poznat

Podijeli :

Borna Filic/PIXSELL / Ilustracija

Alkoholizirani taksist je vozio putnike u dubrovačku Zračnu luku Ruđer Bošković.

Policija je u srijedu u 11,30 sati u mjestu Plat u Župi dubrovačkoj uočila osobno vozilo s taxi oznakama dubrovačkih registarskih oznaka koje se kretalo u smjeru Cavtata i pri tom krivudalo cestom.

Vozilo je vrlo brzo zaustavljeno, a prometnom kontrolom je utvrđeno kako istim upravlja 45-godišnjak, višestruki počinitelj prometnih prekršaja.

Kazne do 2650 eura

Alkotestiranjem je utvrđeno kako vozač vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 2,29 g/kg, vozeći putnike u Zračnu luku Ruđer Bošković.

Isključen je iz prometa, uhićen i doveden u prostorije policije gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega će je odveden na Općinski sud u Dubrovniku gdje je odlučeno da se postupak nastavlja redovnim putem

Iz policije upozoravaju kako je upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili droga težak prometni prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi, pa su one u rasponu od 90 do 2650,00 eura, dok je za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je mogućnost kazne zatvora u trajanju do 60 dana.

