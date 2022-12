Podijeli :

Izvor: Ured predsjednika

Umirovljeni pukovnik Danijel Borović, jedan od četvorice časnika HRZ-a optuženih da su u kolovozu 1995. raketirali kolonu izbjeglica kod Bosanskog Petrovca, rekao je za suđenje u Beogradu 26. prosinca da će - ako je u planu političko suđenje, biti proglašeni ratnim zločincima.

“Ako je u planu političko suđenje, bit ćemo proglašeni ratnim zločincima”, rekao je Borović danas u Varaždinu .

Hrvatskim časnicima se sudi u odsutnosti, a Borović je istaknuo kako, koliko mu je poznato, “konkretnih dokaza nema, ali suđenje će se vjerojatno ipak provesti”.

„Ako je takav plan da je političko suđenje, oni će donijeti presudu i mi ćemo biti proglašeni ratnim zločincima. U tome je problem”, rekao je Borović.

Osim njega, srbijansko tužiteljstvo optužilo je Vladimira Mikca iz Ptuja, Zdenka Radulja iz Osijeka i Željka Jelenića iz Pule.

Na novinarsko pitanje je li u komunikaciji s odvjetnikom po službenoj dužnosti, Borović je odgovorio da s odvjetnicima nije u komunikaciji nitko od njih četvorice.

„Zato što ne priznajemo taj postupak, njega Hrvatska ne priznaje, kako ćemo ga mi priznati i ne možemo komunicirati. Oni pokušavaju preko nekakvih novinara kontaktirati, odnosno naši s njima radi informacije. Oni su proveli sve što treba, žalili se na određene postupke, sud je to odbio i sad će 26. prosinca biti pripremno ročište i čekamo kakav će stvarno biti stav njihovog sudstva”, izjavio je Borović.

Na pitanje smatra li da postoji mogućnost da se konačno rasvijetli što se uopće dogodilo na Petrovačkoj cesti, Borović je odgovorio da je to nakon toliko godina teško reći te da njega terete za Bosanski Novi, događaj koji se zbio dan poslije Petrovačke ceste.

„Ja nisam optužen za Petrovačku cestu, nego druga posada po zapovijedi. Kako će oni to sad dokazati, hoće li imati dokaze, hoće li izmisliti dokaze, teško je reći”, istaknuo je Borović.

Rekao je kako “ima i puno drugih događaja koji se nisu rasvijetlili nikad”.

„Mislim da je to posljedica ovog dijela priče što Hrvatska tereti njih, što je potvrđena optužnica za napad na Banske dvore, pa su intenzivirali prikupljanje podataka i pripremili kontra postupak da bi malo amortizirali taj dio”, dodao je Borović.

Komentirajući nedavnu nesreću MIG-a 21, rekao je da istražne radnje obično dugo traju dok se ne prikupe svi podatci te da to može biti ili pogreška posade ili pogreška tehnike.

„Zrakoplovstvo je visoki skup svih tehnologija, materijali su vrhunski, ali su temperature od – 50, 70, velike visine. To moraju biti vrhunski materijali, no to ne znači da ne može nešto otkazati. Zato smo mi profesionalci u tom poslu, spremni smo i uvježbavamo sve postupke i kada treba nešto poduzeti, znamo to u djeliću sekunde”, zaključio je Borović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.