Bivši voditelj operacija u SOA-i Ante Letica bio je gost Novog dana N1 televizije. Komentirao je situaciju u Fortenovi, a osvrnuo se i na premijerovu izjavu: "Pitajte SOA-u", što je rekao kad je otkrivena informacija o tome da je arapski investitor kupio udio u ovoj kompaniji, bez da su Uprava i Vlada znale išta o tome.

“Pitajte SOA-u”

“Nisam shvatio to i ne znam zašto je tako postupio. SOA ima pravo istraživati sve one čija djelatnost može utjecati na nacionalnu sigurnost, to joj pravo daje zakon, Ustav i mislim da tu nema problema. Je li SOA imala saznanja ili nije, to je pitanje na koje ćemo možda dobiti odgovor, ali ne znam zašto je premijer izašao s takvom izjavom”, kaže Letica.

Na pitanje je li to poruka SOA-i, kaže: “Ako je to bila poruka, ona se tako ne šalje. Odnosi SOA-e, premijera i predsjenika su regulirani zakonom i ako je bilo problema, onda se to rješava – zna se kako. Predsjednik i premijer jednako upravljaju SOA-om, imenuju ravnatelja i zamjenika, prihvaćaju izvještaj o radu i oni su najodgovorniji za funkcioniranje SOA-e i mislim da ovo ne bi trebala biti poruka SOA-i i ne na taj način”, zaključuje.

“Izvješća SOA-e su zaštićena oznakama tajnosti i ne smiju se umnožavati, kopirati, nije dobro da ta izvješća dođu u javnost. Razumijem interes javnosti, ali postoje stvari o kojima treba razgovarati u miru i tišini i kad se to odradi, onda izvijestiti javnost. U trenucima kad se na tome rade, izlijetati s takvim dokumentima, najviše šteti onome tko radi, a vidjeli smo u prošlosti da je bilo i toga”, kaže Letica.

Ima li javnost pravo znati?

Komentirajući situaciju u kojoj se svojedobno u fokusu SOA-e našla i N1 televizija, nakon što smo objavili dio izvješća SOA-e o Agrokoru, Letica kaže bi se medij koji bi sada objavio dio izvješća o Fortenovi mogao naći u istoj ili sličnoj situaciji.

“TMeni su interesantniji oni koji medijima neovlašteno daju izvješća. Mediji nisu krivi što to objave. Pravi krivci su oni koji neovlašteno, protuzakonito dilaju izvješća”, govori.

Javnost ima pravo znati informaciju, objašnjava Letica, ali je javnosti mora dati onaj tko je ovlašten da je daje. “Ja pričam o neovlaštenom davanju. Ja jesam za to da se informacija da i objavi, ali mora postojati redi zakon. Neovlašteno davanje informacija može dovesti ljude u opasnost”, zaključuje.

“SOA te podatke, i o ovom šeiku i procesu o kojomu pričamo, dobiva iz svojih resursa, putem tehničkih mjera i partnerskih službi. Koliko je to kvaliteno, to ovisi o mnogo faktora, ali je to ono što je SOA donijela. Sigurno je izvještaj detaljan, u smislu količine podataka koje je SOA prikupila i obradila, ne daju se tu sirove informacije”, završava Letica.

