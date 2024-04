Pitali smo Slavonce kako žive i kolika im je plaća: “Ne bi bilo lijepo za televiziju”

Podijeli :

Ako je neka regija sinonim za iseljavanje i demografski slom to je svakako Slavonija. Kako žive Slavonci, osobito mladi, provjerili smo u Osijeku. Od cijena hrane na tržnici do cijene nekretnina. Građane smo upitali i kakva je prosječna plaća.

Na osječkoj tržnici, pred zatvaranje, mogu se pronaći: krastavci, brokula, mrkva, poriluk, začinska bilja, ali i voće poput jabuka. Prodavač Borko Ćupić kaže, prodaje ima, ali mladi od ovoga ne mogu i ne žele živjeti. Njegove jabuke koštaju 80 centi kila.

“Mi smo svi ušli u to, svi od toga živimo, ali smo svi treća što se kaže starosna dob. Mi nemamo ništa drugo u tome smo i to je to. Mladi nisu više u tome,” rekao je prodavač.

Umirovljenica Milijana Jurić kaže: kakva primanja, takve i mogućnosti.

“Sve je manje slično i po trgovinama i na tržnici. Salata euro, vezica luka euro. Uglavnom to su neke podnošljive cijene. Za umirovljenike naravno da su cijene visoke, ako se još krene po mesnicama i u nabavke osim povrća onda naravno da otežava budžet”, objasnila je.

“Puno je mladih odselilo”

Možda cijene jesu manje nego u Zagrebu, dodaje, ali i standard je veći.

“Njihova primanja su sigurno veća nego osječka tako da naravno da tu ima nekih razlika. Što se tiče naseljavanja pa bilo bi lijepo, s obzirom da je puno mladih odselilo pa bi bilo dobro da se doseljenici pojave. Sve je tužno puno je mladih otišlo”, kazala je.

IV. izborna jedinica, Osječko-baranjska županija lokalitet je gdje se kandidati u trenutačnoj kampanji pokušavaju izboriti za naklonost malo više od 258 tisuća stanovnika. Revitalizacija Slavonije bila je Vladina ideja kako vratiti život u ovu sredinu, ali i kako privući mlade. A ono što mlade možda najviše brine su cijene nekretnina, s toga smo provjerili kako se one kreću u Osijeku, ali i u okolici.

“Ponuda je dosta mala”

Ako se pita agenta za nekretnine Duška Grgura, cijene nekretnina u Osijeku i okolici su rasle, ali i potražnja.

“Znači nekretnine od 25 do 55 kvadrata su izuzetno tražene i dostižu cijenu rabljene nekretnine od 1600, 1700, 1800, ako su uređene čak i 1900. A novi stanovi se kreću od 2000-2300 eura po četvornom metru. U Našoj županiji dolazi puno mladih ljudi iz drugih županija Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske. Puno ljudi koji su došli tu i zasnovali obitelj”, istaknuo je agent za nekretnine.

No, za okolicu Osijeka i Grgur kaže: ako nema poslova i dobrih plaća, nema ni života u kraju pa onda ni prodaje nekretnina.

“U ovom trenutku ponuda je dosta mala. Male prostore brzo prodajemo, a čim je neki od 100-150 kvadrata to ide puno puno sporije”, rekao je.

“Moglo bi to bit malo bolje”

Da je do uvjeta života, smatra i mlada Osječanka. A kakve su onda plaće.

“Pa oko 1000 eura. Ako imaš nekretninu od roditelja može se s time živjeti, ali većina ljudi nema tako da. Sad još kako je prošao APN puno ljudi se tome nadalo da će im to pomoći, a sad kako je to prošlo sad vidimo beznađe”, kazala je.

Što onda kaže o obećanjima političara kojima su demografija puna usta?

“Lijep je kad si na porodiljnom je predivan. Čini mi se da bi trebalo biti više mladih, ali ovako kad prolazim čini mi se da ih ima”, rekla je.

S Mateom se slažu i drugi Osječani:

“Moglo bi to bit malo bolje, ali dobro. Plaće se kreću od 800 eura”. Na pitanje što bi se moglo napraviti bolje dobili smo odgovor: “Ne bi bilo lijepo za televiziju.”

A Osijek kao grad s više od 90 tisuća stanovnika u županiji, sasvim sigurno je jedan od svjetlijih primjera u usporedbi s manjim mjestima.

