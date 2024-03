Dvije regije su HDZ-ove izborne utvrde. “Tamo ih ne ugrožava ljevica, bitku vode na desnici”

Podijeli :

U Dalmaciji i Slavoniji HDZ je uvijek mogao računati na izborne uspjehe. U četiri izborne jedinice koje obuhvaćaju te dvije regije, HDZ je na prošlim izborima osvojio čak 30 od ukupno 62 osvojena zastupnička mandata u Saboru.

U dvjema izbornim jedinicama, 4. i 5., koje obuhvaćaju pet slavonskih županija HDZ gotovo i ne pamti izborni poraz. U 4. izbornoj jednici koja obuhvaća Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku županiju, a uoči ovih izbora prekrojena je i produljena sve do Koprivnice, HDZ samo dvaput nije dobio najviše glasova – 2000. i 2011. godine. Oba puta bili su to izbori na kojima je HDZ gubio i vlast na nacionalnoj razini.

A u 5. izbornoj jedinici, koja obuhvaća Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju, HDZ nije gubio čak ni tada.

Nepresušan izvor saborskih mandata

Slično je i u Dalmaciji gdje su 9. izborna jedinica (veći dijelovi Zadarske i Splitsko-dalmatinske te cijela Šibensko-kninska županija) te 10. izborna jedinica (južni dio Splitsko-dalmatinske i cijela Duborvačko-neretvanska županija) dosad su bile nepresušni bazen HDZ-ovih saborskih mandata. No, jesu li Slavonija i Dalmacija još uvijek podjednako čvrste izborne utvrde HDZ-a.

Komunikacijski stručnjak iz Splita, Jerko Trogrlić, koji u ovoj izbornoj kampanji ne radi ni za jednu političku stranku niti kandidata, dobro je upućen u političku situaciju u Dalmaciji. Tvrdi da će i na predstojećim izborima HDZ sigurno pobijediti i u 9. i u 10. izbornoj jedinici.

“Međutim, HDZ-u nije svejedno koliki će biti broj tih mandata. Ovdje ih ne ugrožava ljevica, jer je relativno slaba. SDP je već na prošlim izborima značajno potonuo u ove dvije izborne jedinice, a ne nazire se da bi na ovima bio bolji. HDZ-u je ovdje izazov desnica – Most i Suverenisti s jedne i Domovinski pokret s druge strane. Ovdje će se HDZ ciljano baviti dokazivanjem autentičnosti na desnom krilu”, smatra Trogrlić.

Kad su izbori, zovi Krstičevića

U tom smislu ne iznenađuje što je HDZ uoči izbora izvukao aduta iz rukava, Damira Krstičevića, koji će vjerojatno biti na posljednjem, 14. mjestu liste u 10. izbornoj jedinici i otamo loviti preferencijalne glasove.

“Iako godinama nije bio prisutan u političkom životu, Krstičević kao ratni general domoljubnom desnom dijelu tamošnjeg biračkog tijela predstavlja svojevrsnu mitsku ličnost. Uostalom, svaki put kad se pojavio na izborima, to je svojim rezultatom dokazao”, napominje Trogrlić.

SDP je donekle sličan potez povukao s Rankom Ostojićem, koji će ovoga puta biti prvi na listi u 10., a ne u 9. izbornoj jedinici kao ranije.

“Ostojić ima konstantno biračko tijelo, što se vidjelo i kada se upustio u kampanju za splitsko-dalmatinskog župana na prošlim lokalnim izborima. Tada je relativno lošeg zdravstvenog stanja i praktički bez ikakve kampanje dobio znatan broj glasova i bio drugi. On nije nova snaga, ali je autentični SDP-ovac koji može računati na dio starije populacije. No to nije dovoljno SDP-u za značajniji rezultat. Imaju oni ovdje i mlađe snage, prije svih gradonačelnicu Supetra Ivanu Marković, gradonačelnika Ploča Mišu Krstičevića i gradonačelnika Trogira Antu Bilića, ali pitanje je na kojim će mjestima biti na listama”, kazao je.

“Tamo kompeniziraju mandate koje gube drugdje”

Trogrlić ističe da je Dalmacija i dalje HDZ-ova utvrda, ali da HDZ-u tamo nikada nije bilo dovoljno samo pobijediti.

“HDZ ovdje i u Slavoniji mora napraviti razliku, osvojiti što više mandata kako bi kompenzirao one koje će potencijalno izgubiti u Zagrebu, Varaždinu, Međimurju, Istri i Rijeci”, kaže.

Da je Slavonija i dalje HDZ-ova izborna utvrda, kaže nam Jaroslav Pecnik, politički analitičar iz Osijeka. I on na ovim izborima ne radi ni za jednu političku stranku niti kandidata. Podsjeća da u svih pet slavonskih županija koje čine dvije tamošnje izborne jedinice HDZ ima vlast, a time i izuzetno velik utjecaj.

“Velik broj ljudi radi u državnim i javnim institucijama, a time ovise o HDZ-u. I velik broj poduzetnika vezan je za HDZ, što znači da im je u interesu nastaviti tu suradnju i omogućiti vlast toj stranci. Situcija je po HDZ nešto složenija u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje Domovinski pokret i Suverenisti imaju značajan utjecaj. U Osijeku su bile jake protuhadezeovske političke snage sve do prošlih lokalnih izbora kada je i ovdje HDZ došao na vlast. HDZ upumpava puno novca u Osijek jer mu je stalo da ima pod kontrolom bar jedan od četiri velika grada”, objašnjava Pecnik.

“Precjenjuje se utjecaj Milanovića na desnicu”

No, sve je to tako, dodaje Pecnik, bilo dok prošloga petka predsjednik Republike Zoran Milanović nije izjavio da ide na parlamentarne izbore.

“Situacija će se sada mijenjati i u Slavoniji, ali ne u mjeri u kojoj se mnogi ponadali misleći kako će vrijediti da je “glas za SDP glas za Milanovića”. Mislim da nezadovoljnici u HDZ-u to neće učiniti. Ili će se suspregnuti od glasanja ili će glasati za Domovinski pokret ili Suvereniste pa se nadati da se te dvije stranke nakon izbora mogu pridružiti koaliciji nacionalnog spasa koju bi Milanović okupio. Također mislim da se malo pretjeruje kada se ističe utjecaj Milanovića na desnicu. On na toj strani ima stanoviti ugled no ne vjerujem da bi puno uvjerenih desničara njemu dalo glas”, procjenjuje situaciju Pecnik.

Prava izborna bitka u Slavoniji, kao i u Dalmaciji, vodi se na desnici.

“HDZ sada pokušava preko Tomislava Karamarka i Ante Đapića vezati što više desnih snaga. Već se vidi onaj tuđmanovski zaokret prema pitanjima nacije i identitetskim pitanjima, primjerice tko je bio komunist, tko je bio u ratu i slično”, dodaje Pecnik.

“Ljudi po inerciji glasaju za SDP koji je u rasulu”

Na naše pitanje ima li HDZ u Slavoniji ikakvu političku protutežu s lijeva, Pecnik kaže da je ima, ali je paradoksalna.

“Jedina lijeva snaga za koju se računa da postoji, zapravo ne postoji. To je SDP koji je ovdje u rasulu, a za to je najodgovornija europarlamentarka Biljana Borzan. Ona nije trpjela konkurenciju i micala je sve koji su se željeli pridružiti SDP-u, a držala se slabijih od sebe. To je rezultiralo time da SDP ovdje nema snagu. A opet, paradoksalno, dosta ljudi po inerciji će glasati za SDP, pogotovo sada zbog Milanovića. Ovdje bi za ljevicu vrhunac bila tri, eventualno četiri mandata, ali to je teško doseći. Oni nemaju ni program ni ljude koji bi mogli privući mlade ljude. Možemo! nije na razini na kakvoj je u Zagrebu. Velik broj onih koji ne glasaju za HDZ iselio je, a dio ljudi neće ići glasati jer ih nije briga. Slavonija koja je uvelike ostala prazna zahvaljujući HDZ-u i dalje je utvrda HDZ-a”, zaključio je Pecnik.

