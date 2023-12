Pitali smo umirovljenike što misle o Plenkovićevoj božićnici: “On je najbolji. Lijepi dečko, kao glumac fin, zna jezike”

Podijeli :

Vlada je danas najavila isplatu paketa pomoći za umirovljenike s primanjima manjima od 840 eura. Proračunskim uštedama prikupljeno je nešto više od 70 milijuna eura pa građani treće dobi s najmanjim mirovinama mogu očekivati 160 eura božićnice, dok će oni s mirovinama od 700 do 840 eura primiti 50 eura. Isplata kreće odmah. No, oporba kaže sustavnog rješenja nema - riječ je tek o prikupljanju bodova u godini pred izbore.

Isplata jednokratne pomoći za 830 tisuća umirovljenika. Predblagdanski poklon – taman pred izbore.

Nek’ ide samo gore treba nam. I meni i svima nama. Kupovanje bodova glasača, definitivno. Da mi dignu mirovinu još bi bilo bolje. To je onda za stalno jel’. A ovo sad je prigodni poklon. I jedno i drugo – dobro. Kupovanje glasača, tih 830 tisuća glasača. Čujte¸, to je pobjeda. Možda i za izbore, ali dobro koga ćemo izabrati, on je najbolji. Lijepi dečko, kao glumac fin, zna jezike. Puno se love krade pa su malo namaknuli, a i pitanje koliko su se oni zadužili. To nitko ne zna, ali dobro, dužni smo k’o Grčka pa nema veze.

Ministar Marin Piletić pojašnjava: “Svi oni koji imaju mirovinu do 300 eura mogu računati na 160 eura jednokratnog novčanog primanja. Oni do 435 eura mirovine 120. Umirovljenici s mirovinom do 570 eura će dobiti dodatak od 80. Oni do 700 eura 60, a ovi od 700 do 840 – 50 eura.”

Tako novi, sedmi paket mjera pomoći, prvi put obuhvaća i one umirovljenike s mirovinama od 700 do 840 eura. Premijer kaže, novac je to iz više od 70 milijuna eura proračunskih ušteda.

Plenković objavio koliko će umirovljenici dobiti za Božić

“Isplata se može očekivati odmah. Čim Vlada donese odluku, HZMO dobije nalog. Sredstva su tu. U dogovoru na Vladi prikupili smo dovoljno sredstava da se jedan ovakav paket da, što mislim da je jako dobro za naše umirovljenike”, rekao je Andrej Plenković.

Iz Sindikata umirovljenika poručuju, nezadovoljstvo je bilo ogromno – pa će jednokratna pomoć dobro doći. “Osim toga znate da blagdanska košarica među najskupljima u Europi. Ako je inflacija 4%, a cijene hrane su išle gore 8% onda je posve jasno da je trebalo ipak nešto što bi napunilo božićni stol”, kaže nam Jasna Petrović iz Sindikata umirovljenika.

Nikad nije bilo više umirovljenika s mirovinama ispod linije siromaštva- naglašavaju u platformi Umirovljenici zajedno.

“Već su mjesecima u hrvatskom političkom prostoru umirovljenici oni koje se naviše spominje, kojima se doslovno sve političke opcije pred svake izbore obraćaju umiljato uz razna obećanja, oni kojima po onome što slušamo uopće nije loše u životu. Sa druge pak strane realnost nam kaže da uz “svekoliku brigu” niza dušobrižnika umirovljenicima nikada nije bio teže”, priopćili su Umirovljenici zajedno.

I oporba smatra da Vlada ovakvim mjerama prikuplja bodove pred izbore. “Sve je to posljedica toga što se proračun dobro puni i Plenković na ovaj način pokušava podmititi hrvatske umirovljenike, a mirovine i mirovinski sustav ostaju isti, sa svim problemima koje su imali dosad. Ova Vlada nije ništa napravila da stabilizira mirovinski sustav”, smatra Mirando Mrsić, bivši ministar mirovinskog sustava.

A u takvom sustavu mnogima ni ova jednokratna pomoć neće biti dovoljna za dostojanstvene blagdane.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok