Plenković objavio koliko će umirovljenici dobiti za Božić

Vlada će u zagrebačkoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održati redovitu sjednicu, a jedna od ključnih tema bit će prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

“Premijerova predizborna božićnica”: Što umirovljenici kažu o paketu pomoći koji im stiže

Naime, premijer Andrej Plenković će donijeti odluku kojom o isplati još jednog paketa potpore umirovljenicima, ovaj put svima s mirovinom do 840 eura.

“Taj paket će obuhvatiti oko 830.000 umirovljenika, a uložit ćemo nešto malo više od 70 milijuna eura. Odmah po odluci, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ići će s isplatama”, rekao je premijer.

Na samom početku još je jednom premijer poželio dobrodošlicu novom ministru Damiru Habijanu i istaknuo da ima povjerenja u njega. Uz to, još je jednom ustvrdio da je Most orkestrirao aferom, “koja nema veze s HDZ-om”. Također, ponovno je istaknuo da Vlada radi sve kako bi standard građana bio na višim razinama, a zatim i ustvrdio da gospodarstvo raste na svim razinama.

Kad je riječ o afričkoj svinjskoj kugi, mjere su ublažene, o čemu se govorilo posljednjih dana.

“Posebno je važno da smo našim pristupom, utemeljenom na propisima i stajalištima struke, posljednjih šest mjeseci postigli uspjeh. Dakle, zahvaljujući našim mjerama, a ne prosvjedima onih koji sa svinjogojstvom ni nemaju veze. To su lešinari koji se uvijek pojavljuju. Da se slušalo njih, proširili bismo bolest. Poljoprivrednicima smo isplatili 13,25 milijuna eura, a eutanazurano je oko 35.000 svinja. Ukupno, danas imamo 950.000 svinja i trend rasta. Poanta je samo jedna – da je pristup koji je imala Vlada bio ispravan.”

Važna tema je i proces obnove nakon potresa, koju ljudi pogođeni njima čekaju više od tri godine.

“U Glini i Sisku je obnova uznapredovala. Veliki uspjeh za Glinu, prve višestambene zgrade nakon od 40 godina, 52 stana za 107 korisnika. U Glini je otvoren i dom za starije, povećan je kapacitet sa 75 na 115 korisnika. I, otvorena su još 74 stambena objekta uz dom za starije onima koji još čekaju obnovu stanova i kuća”, pohvalio se premijer radovima postignutima kroz tri godine pa dodao:

“Teško mi je i nabrojati sve što se obnovilo. Išli smo s konstrukcijskom obnovom, koja dulje traje i skuplja je, ali je i sigurnija.”

Došao je i do teme koja se najviše čekala, novi paket pomoći umirovljenicima. Tiče se onih s mirovinama do 840 eura.

“Situacija je sljedeća. Oni koji imaju mirovinu do 300 eura, dobit će 160 eura, oni s mirovinom od 300 do 435 eura, dobit će 120 eura, onima kojima je mirovina od 435 do 570 eura, dobit će 80 eura, onima kojima je od 570 do 700 eura, dobit će 60 eura, a oni od 700 do 840, dobit će 50 eura. Ukupno, 79 milijuna eura za 830.000 umirovljenika. Na ovaj način, ponovit ću, jednokratnim naknadama smo u posebnim paketama, usmjerili sve skupa 450 milijuna eura. Ovo je poruka Vlade umirovljenicima da mislimo na njih i njihovu situaciju.”