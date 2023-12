Umirovljenici o božićnici iz Vlade: “Imamo dvije zamjerke”

Podijeli :

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela novi paket mjera pomoći umirovljenicima. Premijer Andrej Plenković kazao je kako zahvaljujući proračunskim uštedama Vlada ima na raspolaganju 79 milijuna eura koje će raspodijeliti umirovljenicima u obliku jednokratne pomoći.

Za razliku od prošlog paketa pomoći umirovljenicima, kada je gornja granica za isplatu bila mirovina u iznosu od 700 eura, ovoga puta je cenzus podignut na 840 eura, a za tu svrhu formirano je pet razreda.

Oni u najnižem razredu, s mirovinmama do 300 eura, jednokratno će dobiti 160 eura. Oni s mirovinama od 301 do 435 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinama od 436 do 570 eura dobit će 80 eura, oni s mirovinama od 571 do 700 eura dobit će 60 eura, a oni s mirovinama do 840 eura, dobit će 50 eura jednokratne pomoći.

HSU: Zadovoljni, ali ne u potpunosti

S obzirom na doba godine kada je Vlada odlučila dijeliti ovu pomoć umirovljenicima, zapravo je riječ o božićnici. Kaže to i glasnogovornik Hrvatske stranke umirovljenika Žarko Delač, koji tu zaslugu pripisuje i toj stranci.

“HSU se do sada izborio da se tri puta isplate božićnice umirovljenicima – 2006., 2008. i 2015. godine. Zadovoljni smo što smo i ove godine uspjeli to napraviti, iako nismo u potpunosti zadovoljni jer se zalažemo da isplata božićnice umirovljenicima bude zakonski riješena. To znači da svaka vlada, bez obzira tko bio na vlasti, isplati božićnicu i da umirovljenici mogu na to računati svake godine. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti iduće godine kada se formira novi parlament i kada očekujemo da će HSU imati više saborskih zastupnika”, kazao je.

“Isplata svima u istom iznosu”

HSU se, kaže Delač, zalaže da isplata takve jednokratne pomoći umirovljenicima bude linearna, odnosno da svi dobiju isti iznos bez obzira na visinu mirovine, onako kako se, primjerice, isplaćuje regres.

“Sada će oni s mirovinom od 840 eura dobiti 50 eura, a oni koji imaju 5 ili 10 eura višu mirovinu od tog iznosa, neće dobiti ništa. Mi podržavamo ovu odluku Vlade, ali imamo dvije zamjerke, odnosno zahtjeva. Da isplata bude linearna – svima u istom iznosu, te da se to zakonski regulira pa da svake godine to bude božićnica ili 13. mirovina.”, rekao je glasnogovornik HSU-a.

“Božićnicu bi trebali dobiti svi”

Odluku Vlade o novom paketu mjera pomoći umirovljenicima pozdravila je i Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

“Drago mi je, ali bila bih sretnija da, kako smo mi u Matici predlagali, svi umirovljenici dobiju jednokratnu pomoć, ali ne svi isto nego po cenzusu”, kazala nam je Fortuna.

I ona smatra da jednokratnu pomoć umirovljenicima treba regulirati zakonom.

“To je ono na čemu sam inzistirala na sastanku Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, da se donese odluka na temelju koje će umirovljenici svake godine dobivati tu pomoć, ali prema radnom stažu i u iznosu koji će Vlada odrediti. Ima ljudi koji su imali 15 godina staža i dobili pomoć, a ima i onih koji su imali 45 godina staža, a do sada nisu dobili ništa. Ovo što daje Vlada je socijalna mjera koja nema ikakve veze s mirovinom, a božićnicu bi trebali dobiti svi”, smatra predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

