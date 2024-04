Milanović: “Butković kaže da ću dati ostavku? Trebamo vjerovati lažovu koji se konzultira s kravom?!”

Podijeli :

Ivana Ivanovic / Pixsell

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović uručio je danas na Pantovčaku odličja i dodijelio počasne činove brigadnih generala braniteljima iz Domovinskog rata.

Nakon događaja Milanović je stao pred novinare.

Podsjetimo, ministar Oleg Butković je jutros objavio status u kojemu piše da je čuo kako Milanović daje ostavku.

ANKETA / Hoće li Milanović zaista podnijeti ostavku?

“Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? SUTRA DAJEŠ OSTAVKU!! Panika, ha? Kampanja ti je u rasulu, krčmar (kako me posprdno zoveš) razotkrio te kao lažova i sada tražiš šok terapiju da probaš napraviti preokret. Ali imaš jedan veliki problem, Zorane. Ti si pročitana knjiga!! Ta ostavka ništa ti neće donijeti. A znaš zašto? Zato što ljudi vide da te vodi mržnja, destrukcija i zlo. Ne može ti jedini program biti – pohapsit ću vas sve, sve ću vam uzeti, uključujući i moju kravicu Milovu. Da si bio frajer, što nisi, i dao ostavku kad si raspisao izbore, e to bi bilo vrijedno poštovanja. Ovo sada je potez očajnika i dobronamjerno ti kažem, ne blamiraj se dodatno. Budi frajer bar na kraju, stisni ruku pobjedniku i čekaj kraj mandata. P.S. Ne pitaj me kako sam doznao. Reći ću ti kad mi odgovoriš na ona moja dva pitanja”, stoji u objavi na Facebooku.

Milanović na pitanja o ovoj objavi ministra Butkovića kaže: “I mi trebamo vjerovati jednom lažovu nakon njegovih konzultacija s kravom. Nek’ se nastavi konzultirati s kravom.”

“Vidim da ga Plenković štiti, da se vratimo na plinsku aferu, tu je zamračeno preko 120 milijuna eura. Tu država ima veliki udeio i velike interese, ali ne upravlja INA-om, možda i nije loše da ne upravlja. Znamo kakva je situacija, to je išlo preko istočne Slavonije gdje HDZ ima kontorlu, prodano je dilerima koji su zaradili… To ih je na kraju raskrinkalo, mene ne zanima Škugor nego kako je došlo do toga da on postane menadžer s takvim ovlastima… Je li DORH to ikad ispitao, gdje su ljudi koji su radilina tom predmetu… Hoće li to Butković i Plenković objasniti, Butković s tim nema veze, Plenković i Ćorić…”, govori predsjednik.

Milanović kaže kako je, prema svemu što se zna, pritisak da se Škugora stavi na to mjestio vršio tadašnji ministar Ćorić, prema Plenkovićevom nalogu. Kaže i da za to postoje svjedoci. “Idemo Plenkoviću, Škugor, Ćorić, jel’ Fašimon ispitan? On je otišao u Mađarsku”, govori predsjednik i ponovno pita tko je inzistirao kod predsjednika Uprave INA-e da baš taj dođe na mjesto. “Bio je jasan plan, tko bi to trebao istražiti? Zvijezde pjevaju ili DORH? Zašto Turudić treba doći? To je pitanje za kravu, ali i za Plenkovića”, kaže.

Pogledajte što je Milanović objavio nakon Butkovićeve najave o predsjednikovoj ostavci Analitičari o Butkovićevoj najavi ostavke Milanovića: “Time bi jedino ugodio svojoj lijenosti”

Na ponovljena pitanja o ostavci, koja bi bila prilično bitna stvar u političkom smislu, Milanović kaže da je rekao sve što je imao reći o tome. “Bilo bi vrlo neinteligentno, imamo posla s ljudima koji su vrlo kriminogeni. Bilo bi zakonito i ustavno da sam ja kandidat SPD-a na listi, postoje srodni zakoni koji predsjedniku dopuštaju kandidaturu na listi za EP. … To znači da sam ja htio biti napadno neovisan. Možda vi niste bili među oniam koji su me prozivali jer ne idem na izbore, jedan me čak nazvao i idiotom. Što se dogodilo da bih ja od te pozicije prije četiri godine bio natjeran, doveden, do toga da sad moram ovako. To nema veze s ustavnošću”, govori predsjednik dodajući da smatra da je ovo bilo jedino moguće.

“Odakle vam ideja da ću ja dati ostavku. Vi vjerujete čovjeku koji kaže da ne postoje poruke iz mobierla Josipe Rimac? Neću reći da je to netema, ne znam više što bih rekao, ništa. Gvoorim o stvarima koje obilježavaju današnju Hrvatsku, to je Plenković i njegovi ljudi koji to odrađuju, to treba istražiti. O ostavci smo sve rekli. Da imam posla s pristojnim ljudima, možda bih postupio drugačije. Ovako, svjestan težine situacije, idem ovako, što nije idealno i na moju je štetu i na štetu stranke. Da sam kandidat, išao bih u debatu, iako bi se ona mogla dogoditit sada, ali Plenkoviću to služi kao izgovor. U njoj bih ga zgromio, razgovarao bih s kamerom, građanima, on bi tu bio kao kulisa. Činjenica da sam predsjednik i vrhovni zapovjednik ne bi smjela biti zapreka Plenkoviću da me riješi, da pokaže građanima kakav sam amater, i to ne dan preije izbora nego jučer”, kaže predsjednik.

Govoreći o tome tko će mu dati mandat, kaže da će mu mandat dati onaj tko stupi na njegovo mjesto nakon njegove ostavku. “Ili da pitamo kravu?”, pita opet.

Najavio je i promjene koje se tiču Ustavnog suda, o kojima već neko vrijeme govori. Kaže kako nije čuo ni vidio ustavne suce koji su dobili mandat u vrijeme njegove vlade. “Pitajmo kravu”, kaže.

“Zgrožen sam činjenicom da uopće o tome razgovaramo”, kaže na pitanje o Butkovićevim odgovorima predsjedniku. “Taj čovjek je uhvaćen u kaznenom djelu pa onda nekog kleveće da je pod europskim sanckijama. To nije smiješno , to je kažnjivo. Treća republika je uporna politička borba da se takve stvari javno prezire. Imate čovjeka koji je in flagranti uhvaćen. Pitajte kravu. Zezanje je uvijek dobrodošlo, posebno ako si iz Dalmacije. Moja mater to ne voli, ona nije iz Dalmacije. Ali ovo sad nije smiješno, to su užasno ozbiljne stvari”, kaže.

Sandra Benčić: Podržat ćemo iz parlamenta manjinsku vladu SDP-a i partnera, ali bez desnice Kako će se formirati vlast? “Bit će vam – Krešo Beljak pretrčao i to je to”

“Kad sam ja namjestio nekog u INA-u ili netko od mojih ministara? Ajde, nađite mi to pa ću vam pokloniti kravu”, kaže.

Milanović kaže da se zlorabi institut tajnosti i spominje put bivše predsjednice Grabar Kitarović u SAD. “Do mene dolaze informacije, em sam predsjednik em sam bio premijer. Postoje svjedoci u INA-i, to su ljudi koji su bili u upravljačkim strukturama INA-e. … To bi vam trebalo biti dovoljno kao vodilja da nastavite raditi svoj posao. Što se događa s tim predmetom? Pa nećete mi reći da je sve stalo na Škugoru. Koji je trebao biti šef HEP-a. To se zna, to je sve uvezano. Pitajte kravu”, kaže predsjednik. Dodaje kako DORH do svih ljudi može doći vrlo lako. “Nisu to neki druidi u dalekom galskom selu. Što ćemo, čekati od starosti”, kaže.

Na pitanje je li se sjetio neke žene koja bi mogla biti u njegovoj vladi, odgovara: “Budem.”

“Ja nisam taj koji će imati apsolutnu vlast. Ne idem okolo ni po manekene ni po manekenke. Nije… Uvijek je dobro da bude neki spolni balans, ali s druge strane, to mi nije primarno u fokusu, uvijek gledam stručnost. Da nije bilo mene, kao predsjednika tadašnjeg predsjednika SDP-a, broj žena u Saboru bi bio bitno manji. HDZ to prezire, prezire i sada pa će platiti kaznu. Imaju otkuda, ukrali su”, kaže.

“Niti ću ja ušutjeti niti će me itko ušutkati, borit ću se da im se otmu te institucije koje su poharali kao najgora vrsta parazita”, kaže.

Na pitanje hoće li ostati predsjednik do kraja mandata ako Plenković donese 76 potpisa, nije htio odgovarati jer je to “hipotetsko pitanje”. “Onome tko bi meni došao sa 76 potpisa, a da to nisam ja, ja bih svakako dao mandat. Imate predsjednika Ustavnog suda koji je korumpirani HDZ-ovac s prepisanim doktoratom koji na pitanje za koje uopće nije nadležan, a to je što ako opozicija pobijedi na izborima, odgovara s ‘ki bi da bi’. Što ti bilo da ja sad odgovorim s ‘ki bi da bi’. Onaj tko dođe sa 76 potpisa, taj ima mandat za sastavljanje vlade, a to ću biti ja nakon što dam ostavku”, rekao je Milanović.

Što se tiče sastavljanja vlade nakon izbora, predsjednik kaže da nije čuo da je itko rekao da im je on neprihvatljiv i da nitko nije rekao da će ići s HDZ-om. “Niste dobro slušali. Neki od nositelja lista su bili vrlo ezgaktni, da bi ranije s kugom nego HDZ-om. Dobro, čuli smo vas. Pričekajmo da se prebroje glasovi. Onda je pitanje odgovornosti i za zemlju. Hoćeš nove izbore? Dobro. … HDZ ne dolazi u obzir za bilo koga tko voli ovu zemlju.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.