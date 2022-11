Podijeli :

Izvor: N1

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se u izjavi za medije nakon obilaska LNG terminala na Krku i na rasprave o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj koje su pokrenute nakon što je predsjednik RH Zoran Milanović odbio dati suglasnost za takav prijedlog, a nakon čega je Vlada svejedno uputila prijedlog u Sabor, što su neki ocijenili protuustavnim.

“Hrvatska je članica EU već devet i pol godina, EU je donijela zajedničku odluku da se osniva EU misija vojne pomoći i potpore Ukrajini. To je zajednička odluka svih. Nije nikakva vježba, kratka obučna vježbica u kojoj će neki strani vojnici doći u Slunj ili će naši otići u stranu zemlju. To je misija koja će trajati nekoliko godina u kojoj hrvatska Vlada smatra da treba sudjelovati. Vlada je pitala predsjednika RH je li suglasan. On nam nije odgovorio pismom nego se oglasio nekakvim priopćenjem”, poručio je Plenković pa dodao:

VEZANA VIJEST Picula: Glasao bih za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj

“Je li nam Kosovo saveznik, je li nam Afganistan saveznik u smislu članstva u NATO-u? Ne, ali sve su to misije u kojima je Hrvatska sudjelovala, sve su to misije koje su prošle kod Hrvatski sabor, a sada je na djelu bijeg od odgovornosti saborskih zastupnika i pojedinih stranaka o tome da se izjasne gdje su.”

Smatra da nema razloga za dvojbu oko ovog pitanja.

“Ako političke stranke danas, s iskustvom Hrvatske, trajanjem ruske agresije gotovo godinu dana, činjenicom da su ovdje austrijski kancelar i bavarski premijer zbog energetske krize koju nismo uzrokovali mi nego Rusija, dvoje o tome trebamo li participirati tako da dvoje ili troje časnika bude u zapovjednim strukturama, da nekoliko naših časnika i vojnika ode u Poljsku ili u Njemačku gdje će biti sjedište te misije ili da stotinjak Ukrajinskih vojnika dođe pa ih naši instruktori obučavaju, ako je to Hrvatskoj problem nakon što smo više puta poslali konkretnu vojnu pomoć onda imamo igru skrivača onih koji nemaju hrabrosti reći za što se zalažu”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.