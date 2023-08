Plenković: Milanović je prouzročio da general Mijo Validžić više nije kandidat

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković dao je intervju za Novi list u kojemu se, među ostalim, osvrnuo na imenovanje novog čelnika VSOA-e, ali i obilježavanje obljetnice VRO Oluje.

Premijer je govorio o zavrzlamama oko odabira šefa VSOA-e, a pritom je, među ostalim, prozvao i predsjednika Zorana Milanovića.

“Milanović je sasvim nepotrebno prouzročio da jedan izvrstan kandidat, brigadni general Mijo Validžić, više nije kandidat. Ovlastio sam potpredsjednika Tomu Medveda da razgovara s predstavnikom Ureda predsjednika RH i usuglasi stajalište oko novog ravnatelja VSOA-e. Vlada je krajem prošlog tjedna predložila dva nova kandidata s ciljem da se osigura puna funkcionalnost VSOA-e. U konzultacijama koje su se vodile, postignuto je suglasje oko jednog od dvojice kandidata.

S obzirom na to da su iz Ureda predsjednika RH u priopćenju potvrdili da je kandidat za ravnatelja VSOA-e usuglašen, potpisao sam prijedlog kandidata za ravnatelja i uputio ga predsjedniku RH na supotpis da se procedura što prije nastavila pred Odborom za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora i da novi ravnatelj bude imenovan do 10. kolovoza. Prije par tjedana gledali smo blesimetar poslanicu o VSOA-i. Sad Milanović tvrdi da je VSOA ‘manje važna organizacija od drugih vojnih imenovanja’. Zanimljiv obrat predsjednika koji je Vladu optuživao za kršenje Ustava i uzurpiranje institucija, a sada blokira imenovanje ravnatelja VSOA-e te šalje ružne i prijeteće poruke časnicima Hrvatske vojske. Bilo bi dobro da i oni o tome vode računa”, kazao je Plenković za Novi list.

Osvrnuo se Plenković i na sastanak predsjednika Milanovića i šefa bosanskih Srba Milorada Dodika na Hvaru.

“Imate predsjednika koji ne poštuje Dan državnosti i ne čestita ga građanima. Predsjednika koji na svoju sramotu godinu i pol dana zagovora proruske stavove. Kada je ulovljen kako potajno, bez najave na Hvar dovodi predsjednika Republike Srpske, posegnuo je za besprizornim napadom na policiju. Valjda računa da ja vodim Vladu kao što je vodio on, pa da onda niža razina MUP-a isti tren javlja sve informacije tko, kad i kome dolazi. Mi tako ne funkcioniramo.

A pritom postoji redovita procedura najava koja je zaobiđena. Nisam čuo ‘opomene’ iz oporbe, koja stalno nama predbacuje kako treba usuglašavati vanjsku politiku. No Milanović, po njima, to očito nije dužan. Isto tako, nismo još čuli reakciju da je Milanovićev gost par dana nakon Hvara, u Prijedoru organizira okupljanje kao odgovor na obilježavanje VRO Oluje. Stoga ne prihvaćamo teze o tome da smo svi isti. Nismo. Ako se njemu tolerira takvo ponašanje samo zato jer je protiv HDZ-a, to je onda potvrda dvostrukih mjerila. Protiv takvog diskriminirajućeg tretmana ćemo se snažno boriti”, kazao je predsjednik Vlade.

Plenković će i ovu godinu u Kninu obilježiti obljetnicu VRO Oluje.

“Svim hrvatskim braniteljima i hrvatskim građankama i građanima od srca čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 28. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja! I ove godine, ponosno i dostojanstveno, okupit ćemo se u Kninu kako bismo proslavili obljetnicu uspješne operacije Oluja, kojom je oslobođen velik dio okupiranog područja te su stvoreni preduvjeti za mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja. Žrtva hrvatskih branitelja i državničko vodstvo dr. Franje Tuđmana dali su nam slobodnu državu, što nikada ne smijemo zaboraviti. Nastavit ćemo čuvati povijesnu istinu i dostojanstvo Domovinskog rata, štititi hrvatske branitelje i unaprjeđivati njihova prava te jačati Hrvatsku vojsku, hrvatsku policiju i sustav domovinske sigurnosti”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.