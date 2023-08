Rakar objasnio zašto je SRUUK “sustav kasnog upozoravanja”

Podijeli :

N1

Informatički stručnjak Marko Rakar gostovao je u Novom danu gdje je komentirao Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

Rakar kaže da je uvijek nakon nesreće lako diskutirati što je trebalo. “SRUUK je sustav ranog upozoravanja, ali s obzirom da mu treba i sat vremena da pošalje upozorenje onda je to sustav kasnog upozoravanja”, rekao je.

Sustavu treba i po 45 minuta da pošalje upozorenje. “Ovaj sustav se ne bi smio svesti na to da ljudima dojavljuje vremensku prognozu. U pravu su iz Civilne zaštite kada kažu da to treba biti procjena da je riječ o iznimno opasnom vremenu, a to nije crveno upozorenje DHMZ-a. Zanimaju nas događaji koji su izvan nečega što se događa svakoga dana. Postavlja se pitanje možemo li predvidjeti uopće takve događaja, a drugo je pitanje možemo li onda upozoriti sve na vrijeme”, dodao je.

Od subote konačno SMS-ovi upozorenja građanima: Tko odlučuje o slanju i kada?

Mijenja se i Zakon o kibenetičkoj sigurnosti, a Rakar kaže da su razlike ogromne naspram prvog zakona. “Prvi je bio prijevod europske NIS direktive i to je bilo šturo i odnosilo se na pružatelje uskoga telekomunikacija i financijski sektor. Nova direktiva NIS 2 je neusporedivo kompleksniji zakon koji puno detaljnije specificira što ta kibernetička sigurnost podrazumijeva i koji su ciljevi i na koga se odnosi”, tvrdi.

“Ono što je bitno da ona dramatično širi broj subjekata koji će biti obuhvaćen, u nekim zemljama čak 12 puta više. Gotovo sve velike i srednje tvrtke će u Hrvatskoj biti obuhvaćene i to je važno je u Hrvatskoj se jako malo u to ulaže. Imamo jako puno prostora”, objasnio je Rakar.

Na pitanje kolika je tu uloga SOA-e, kaže da je odluka da se puno toga prebaci na SOA-u jako problematična i nedemokratska. “To je odmak od prethodnog zakona gdje je većina toga bilo koncentrirano u Zavodu za informatičku sigurnost. Samo funkcioniranje SOA-e je tajno i mi ne znamo čime se oni bavi i jako je nezahvalno da takva organizacija upravlja i regulira informatičku sigurnost. Govorimo tu i o privatnim poduzećima gdje će oni imati pravo nadzora nad subjektima”, rekao je.

“Meni se čini da je zakonodavac to prebacio na SOA-u da se nabave i ostalo zamrači kroz državnu tajnu pa da se neki dobavljači namire, ali i da se može EU-u reći eto mi smo odradili NIS 2”, smatra Rakar koji je pozvao da se na javnom savjetovanju struka uključi u izradu zakona.

“Nadam se da će politika pozvati stručnjake da im oni objasne o čemu se tu točno radi. Jako je bitno da zastupnici dobro razumiju efekte toga. Taj jezik je specifičan i nerazumljiv za veliku većinu njih”, dodao je.

“Predlagatelj zakona je Ministarstvo branitelja koje nema ni jednu jedinu osobu koja je imalo kvalificirana da uopće raspravlja o ovom zakonu”, upozorio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.