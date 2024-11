Plenković tvrdi da su hrvatski građani trebali prosvjedovati: “Mislim da smo trebali imati velike demonstracije”

Podijeli :

N1

Predsjedništvo HDZ-a održalo je u ponedjeljak sjednicu, a nakon iste se javnosti obratio premijer Andrej Plenković.

Plenković rekao je kako očekuje dvotrećinsku većinu u Saboru za vojnu pomoć Ukrajini, a za nedolazak oporbe na Odbor za obranu kaže da je to loše.

“Ne samo da su prošli tjedan onemogućili tu sjednicu, nego je načelnik Glavnog stožera bio tri puta zatočen na Pantovčaku. Nešto što bi zahtijevalo enormnu reakciju hrvatske javnosti negdje na klizištu na Pantovčaku. Ništa se to ne događa, hrvatska javnost se ponaša koja da je to normalno. I onda da cirkus bude veći prostire se samome sebi crveni tepih pri navodnim konzultacijama s tim istim načelnikom stožera u stožeru Ministarstva obrane. Dakle jedan potpuni cirkus”, rekao je.

“Milanović stalno izvodi državni udar”

“I onda kada naš kandidat kaže časnicima da kažu istinu, a istina je da se želi poslati dva vojnika u Njemačku, i onda se to izokrene nekim lažnim spinom da je on pozvao na neposluh. Dakle, tamo gdje bi trebala biti reakcija i da se očerupaju paunovi na Pantovčaku, ona je izostala, a ovdje gdje se izvrnula priča gledamo kolumne gdje komentatori komentiraju laži drugih kolumnista. To je hrvatski politički prostor koji više nalikuje nekoj nedođiji ili Tunguziji”, dodao je.

Naveo je da Milanović stalno izvodi državni udar.

“Mislim da smo trebali imati velike demonstracije protiv zlorabljena Hrvatske vojske i maltretiranje načelnika Glavnog stožera. Nije to bilo u Slovenskoj gdje je Milanović vodio Hranja da se ždere i pije u vrijeme covida, nego ga je Anušić pozvao u Sabor. Ima nas nešto koji znamo što je istina”, tvrdi Plenković.

Dodao je da hrvatski narod treba brutalno kazniti Milanovića na izborima zbog dezavuiranja institucija. “treba mu pokazati crveni karton i idi doma maltretiraj nekog drugo, ne hrvatski narod”, rekao je.

