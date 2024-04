Plenković na pitanje o Googleu opleo po Možemo: “Ovi nesposobni zbog kojih je grad najprljaviji ikada”

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković je danas s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek i ministrom graditeljstva Brankom Bačićem obilazio gradilišta na Gornjem gradu u Zagrebu gdje se odvija obnova nakon potresa 2020.

Tom se prilikom Plenković obratio javnosti.

“Ovdje se obnavlja 20 zgrada i 16 ih financira Vlada, dok 4 provodi Grad”, rekao je napominjući kako je riječ o projektima vrijednim oko 80 milijuna eura i da će biti dovršeni do 2026.

“Do sada smo alocirali 3,5 milijardi eura za obnovu nakon potresa. Ovo je povijesna obnova glavnoga grada za koju smo našli oko milijardu eura iz izvora koji nisu europski. Sve što je relevantno što se obnavlja u Zagrebu se obnavlja. To govori o zahtjevnom procesu. Želimo da Gornji grad nakon ove obnove bude mjesto okupljanja i gdje će brojne institucije otvoriti vrata Zagrepčanima i turistima”, dodao je.

Milanović o navijačkom divljanju u Splitu, prozvao ministra Božinovića

Kaže da Milanovićevu izjavu nije vidio, ali da je “strašno da netko tko krši Ustav i zakon i vrijeđa ustavne suce nešto može komentirati o neredima na Poljudu. “Ministar je reagirao, ja sam reagirao, a i Hajduk je reagirao. Mi osuđujemo nasilje i smatramo da je policija reagirala trenutno, a što se tiče kršitelja Ustava koji zajedno sa SDP-om želi formirati nekakvu kvazi-koaliciju spasa fabricirajući krizu, to govori o njemu. Netko tko je u stanju nazivati žene prilažnicom i kreštalicom je zadnji koji može nešto govoriti”, odgovorio je.

Što se tiče oglašavanja i uplitanja poljske stranke Pravo i pravda kaže da je Google sam rekao da je došlo do neke pogreške. “Puno je dramatičnije da su ovi nesposobni iz Možemo zbog kojih je grad najprljaviji ikada, zbog kojih nije riješen otpad i zbog kojih su nesnosne gužve u prometu nisu iskoristili šansu koju im je Vlada dala da smanje porez na dohodak pa da svi imate veće plaće, oni su to propustili. Obnovu i cijenu energenata rješava vlada, i zato je Zagrepčanima sve prihvatljivije. To je njihov domet, jer onaj tko je došao na vlast lončarenjem i nastavio s razvaljivanjem inventara Sabora, to i gledanje na Facebooku tko što gugla”, rekao je i dodao da to nikakve veze s njima nema.

Na pitanje ima li Mislav Kolakušić veze s tim oglasima rekao je da je “šteta da ljudi daju povjerenje i glas onima koji u pet godina u EU parlamentu nisu napravili ništa”.

Osvrnuo se i na uplitanje Komisije HBK-a u izbore. “Prije toga su se uzvrpoljili protivnici Vatikanskih ugovora, oni koji pristaju biti jataci kršitelja Ustava i koji bi mimo zakona htjeli oformiti koaliciju spasa, oni koji će još četiri godine ostati u oporbi. To je sustav spašavanja saborskih mandata s predsjednikom koji im je abdicirao”, naveo je dotaknuvši se SDP-a.

“Crkva ima veliku povijesnu ulogu u Hrvatskoj i ima pravo da artikulira svoja stajališta oko važnih društvenih zbivanja, a izbori to jesu. Kada netko poput Predsjednika Republike, koji više ne postoji takav jer je došao na Glavni odbor SDP-a, to je važno naglasiti. On kao predsjednik više ne postoji. Komisija je naložila da se svi drže ustavnih načela, to je rekla i Matica Hrvatska, to vide i naši strani partneri i zabrinuti smo. Nećemo dopustiti da otkliznemo u ruski kamp”, rekao je.

Rekao je da je njegov kolega, Ante Sanader, pogriješio kada je spominjao brak kolegici i da se za to ispričao i da to nije politika stranke.

