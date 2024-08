Plenković najavio “popuštanje mjera”, poznato koliko bi eura skuplje trebali plaćati plin: “Prema izračunima…”

Podijeli :

Nakon jedne dobre vijesti, slijedi i jedna lošija. Od jeseni plin ćemo plaćati skuplje. Koliko skuplje ovisit će o Vladinim subvencijama koje ipak neće biti tako izdašne kao dosad. HERA je jučer objavila nove cijene koje bez subvencija rastu i do 30 posto. Premijer uvjerava da drastičnih poskupljenja neće biti i idući tjedan trebale bi biti poznate nove mjere.

Hera je sinoć objavila odluku o visini cijena plina. Iako iz nje proizlazi da bi računi mogli biti i do 30 posto viši, to se zbog nastavka subvencioniranja cijene, neće dogoditi.

“Mi ćemo fazno i postupno popuštati mjere što znači da ćemo i dalje pomagati građane i gospodarstvo samo ne u obuhvatu kakav je bio do sada. Tako velikih povećanja koja su hipotetski izračunata jučer, neće biti”, izjavio je premijer Andrej Plenković.

Subvencioniranje se mora nastaviti, misli i predsjednik Zoran Milanović. Ali, kritizira pristup.

“Mislim da treba. Posebno za umirovljenike. Za umirovljenike čiji je status zaostajao i sva ova povećanja i povišice su zapravo petljanje i jedan nesistemski pristup.”

Stručnjaci pak smatraju da ih plaćamo nerealno malo i da bi se trebali naviknuti na veće cijene energenata.

“Prema izračunima bez subvencije 20 do 30 posto, odnosno 100 eura godišnje ili 8 do 10 eura mjesečno. Više tijekom zimskih, manje tijekom ljetnih mjeseci. Ne vjerujem da će sniženje biti 2 do 3 posto niti 15 posto. Ja vjerujem da će računi na koncu biti 10-ak posto veći”, rekao je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge Plin.

Koliko će građani plaćati plin? “Nedostaje još jedan faktor da znamo kolika će biti cijena”

Situacija u Zagrebu

Prava borba za korisnike očekuje su glavnom gradu gdje je gradska plinara izgubila monopol opskrbe u korist tvrtke Međimurje plin.

Sada se nadaju da će im korisnici svejedno prijeći. Računaju na njihovu lojalnost ali najavljuju i dobru cijenu.

“Što se tiče naše ponude, ona ide sljedeći tjedan. Oglasit ćemo se prema javnosti i građanima direktno o našoj ponudi u odnosu na ponudu Međimurje plina. Građani će sve dobiti na svoje adrese”, izjavio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Iz Čakovca poručuju da se Zagrepčani nemaju razloga brinuti. Kako nam je nedavno izjavio direktor tvrtke, cijelo ljeto su se pripremali za realizaciju natječaja na kojem su pobijedili.

“Dakle, nabavili smo određene količine plina koje su bile na neki način zadane. Imamo zakupljeno nekoliko kapaciteta skladišta, što se tiče sigurnosti opskrbe građana Zagreba, tu mogu biti apsolutno sigurni. Također smo još u fazi rješavanja ostale infrastrukture, da bi s 1. 10 u punom smislu i na najkvalitetniji način opskrbljivati građane Zagreba.

