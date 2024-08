Koliko će građani plaćati plin? “Nedostaje još jedan faktor da znamo kolika će biti cijena”

Podijeli :

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su danas Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba. Gradonačelnik je dao izjavu za medije i komentirao nove cijene plina u javnoj opskrbi.

HERA je u četvrtak, podsjetimo, utvrdila nove cijene plina u javnoj opskrbi. Neslužbene računice pokazuju da bi plin građanima početkom listopada mogao poskupjeti od 20-ak do 30-ak posto, a hoće li to poskupljenje ipak biti manje i koliko ovisit će o mjerama Vlade.

Podsjetimo Gradska plinara Zagreb-Opskrba (GPZO) izgubila je na HERA-inom natječaju opskrbu Zagrepčana plinom, a taj je posao dobila tvrtka Međimurje plin. Zagrepčani, međutim, mogu birati između GPZO-a ili Međimurje plina. Ako ne izaberu dobavljača, prelaze na čakovečku tvrtku.

Tomislav Tomašević osvrnuo se danas na nove cijene plina:

Čeka se Vlada

“Jučer navečer je izašla van ta informacija, tražio sam prije nekoliko tjedana da se s tim ne čeka do zakonskog roka, a to je 20. rujna. Ima jako puno dezinformacija, znate moje kritike na taj natječaj. Tražio sam da to bude što prije kako bi građani mogli donijeti odluku hoće li ići na GPZO ili Međimurje plin.

Zadovoljan sam da je to HERA napravila, volio bih da se to napravilo još u srpnju. Imamo bitan faktor za cijenu, ali nedostaje još jedan faktor, a to su Vladine subvencije, a o odluka o njima će se, nadam se, donijeti idući tjedan. Tek tada će se znati cijela formula.

Naša ponuda, ponuda GPZO-a, će ići sljedeći tjedan i tu ćemo se oglasiti prema javnosti, što se tiče naše ponude u odnosu na ponudu Međimurje plina.”

