Plenković o dobrim vijestima iz Grčke: Kako sam znao? Pa, tri su načina…

Podijeli :

N1

U povodu predsjedanja Kraljevine Španjolske Vijećem EU-a predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na radnom ručku s veleposlanicima država članica Europske unije u Hrvatskoj u jednom zagrebačkom restoranu. Uoči radnog ručka predsjednik Vlade dao je izjavu za medije.

Komentirao je izlazak nekih BBB-ovaca iz grčkog pritvora. Novinari su ga pitali je li to ta dobra vijest o kojoj je nedavno govorio, je li imao informaciju prije svih ostalih.

“Jesam li bio u pravu? Možete odabrati tri načina: jedan – imao sam sreće, pogodio sam; dva – to je negdje baba Vanga zapisala; i tri – nemamo nikakav međunarodni utjecaj. Pa sad vi birajte”, rekao je Plenković.

Milanović o kaznenoj prijavi protiv Banožića: Vidite što se događa kad je postupak tajan Oporba o Žalac: “Požderano je 10.000 eura, ali treba paziti kad se jede i časti europskim novcem”

“Najglasniji o temi su ovi koji hrvatskim državljanima u Grčkoj nisu pomogli ni na koji način. Oni su najglasniji, najviše komentiraju, a u ovom konkretnom slučaju nisu napravili ništa. Imamo dvije vrste djelovanja hrvatske države i Vlade koju ja predstavljam u ovom slučaju. Prvi je konzularni način djelovanja prema našim državljanima koji se nađu u nekom problemu poput ovog. O njima brine tko? Naše veleposlanstvo i nastoje pomoći najbolje kako mogu. Drugi način je kad imate ovako neobičnu okolnost, onda vi kao država djelujete prema državi u kojoj se to dogodoilo. Mi smo već u kolovozu bili u Grčkoj, razgovarali s premijerom, ministri s ministrima… Svaku prigodu gdje smo se našli s grčkim predstavnicima, koristili smo da bismo inzistirali i radili na tome da se ovo pitanje riješi.

Budući da smo mi cijelo vrijeme radili, za razliku od ovih zajedljivaca koji su samo komentirali i nisu činili ništa, onda smo mi na temelju ova tri načela, eto sada zajedno kao i zajedljivci sretni što su se počele donositi dobre odluke za hrvatske državljane u Ateni”, dodao je Plenković.

Što se tiče nove optužbe protiv Gabrijele Žalac rekao je da ne zna ništa o tome, već samo ono što je pročitao i čuo iz medija.

“Bezveznjak, lopov u medijima govori da sam ja udbaš”

Osvrnuo se Plenković i na oporbu, posebno na saborskog zastupnika HSS-a Krešu Beljaka koji je nedavno kazao da se premijer koristi “udbaškim metodama”.

“Za njega se zna da je obijao i razbijao aute, dakle krao je iz automobila. Zamislite obraza jednog potpunog bezveznjaka koji se stavlja u Sabor, a conto toga što ga je SDP neko vrijeme stavljao na liste. Jedan takav lopov je u stanju u medijima govoriti da sam ja udbaš, a to prepisuje od Milanovića. Vidite što znači govor koji dolazi od jednog političkog spektra”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na desne stranke – Domovinski pokret i Most. “Oni su se uključili u lažni prosvjed kvazisvinjogojaca. Prosvjeda više nema, nestao je. A kada je nestao? Od nedjelje, kada sam javnosti jasno objasnio da su to kvaziprosvjednici, a u prosvjed su se uključili i ljudi koji su identificirani kao osobe koje pripadaju ekstremističkim skupinama. Vjerojatno ih muči da u Vladi 2023., 10 godina nakon članstva u EU-u, imamo predstavnike SDSS-a. Kome to može biti problem u 2023.?”

Plenković je pozvao DORH da obrati pozornost na ekstremističke skupine u Hrvatskoj. “Govorim ovo jasno i glasno. To je moja zadaća kao premijera. Moramo biti svjesni da postoje ljudi u Hrvatskoj koji imaju takve namjere, oni bi nasilnim metodama rušili ustavni poredak. A ja sam ih razotkrio do kraja”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.