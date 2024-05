Plenković komentirao Zekanovićevu izjavu o Grbinu: Jako je proklizao ovaj put!

Andrej Plenković predstavio je danas zastupnicima i zastupnicama ministre i program nove Vlade nakon čega je uspijedila rasprava. Za repliku se prijavilo čak 75 zastupnika, najviše ikad.

Jednu od replika dao je SDP-ov Ranko Ostojić.

“Vaš žetončić zečinar prijetio je jučer kolcem i metkom u čelo. S obzirom da je to nedopustivo, volio bih da kažete kako biste se borili s takvom vrstom nasilja”, pitao je Ranko Ostojić te pozvao Plenkovića da se osvrne na uvrede koju su prije razmjenjivali HDZ i DP. “Kako vam ljudi mogu vjerovati?”

“Što se tiče vaše opaske, Jandroković je jučer reagirao. On je to, kako sam shvatio, više figurativno govorio”, rekao je Plenković o Zekanoviću. “Ja to nikad ne bih tako rekao, proklizao je ovaj put jako puno.”

“Ono što smo slušali od Milanovića, od Grbina… Dio je retorike koja je vaše ogledalo”, dodao je.