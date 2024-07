Dalija Orešković o rastu plaća: Onaj koji će za 2000 eura biti koruptivan, a za 4000 neće, je kokošar

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Saborska zastupnica Dalija Orešković u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je rast plaća dužnosnicima.

Premijer Andrej Plenković taj je čin nazvao antikorupcijskom mjerom, oko čega je Orešković posebno stručna jer je bila članica saborskog Povjerenstva za borbu protiv korupcije i napisala Antikorupcijski plan i program.

Stiže povišica: Pogledajte koliko će zarađivati Plenković, Milanović, Jandroković i ostali dužnosnici

“U mom planu nije bilo povećanja plaća. Nekad se, u teoriji, spominjalo da niske plaće mogu poticati antikorupcijsko djelovanje. Teško je govoriti da će sad s većim plaćama ministri iz redova HDZ-a biti manje koruptivni, nakon što su posljednjih osam godina bili odgovorni za korupcijske afere, a za koje nisu odgovarali”, rekla je Orešković i dodala:

“Protiv korupcije se treba boriti brzim djelovanjem i odvraćajućim sankcijama, čega kod nas nema. Više nema ni antikorupcijskih institucija jer su HDZ-u bile prijetnja i ta je prijetnja morala biti izbrisana.”

Ipak, ministar teško može biti 40. po primanjima u ministarstvu, ali korupcija kojoj smo svjedočili veže se uz milijune eura pa nekoliko tisuća eura mjesečno teško da mogu napraviti razliku.

“Onaj koji će za 2000 eura biti koruptivan, a za 4000 neće, je kokošar. Ako se Plenković okružio kokošarima, to je njegov problem. Treba se vratiti na prethodna dva mandata jer su afere bile velike. I, što je sa sposobnošću? Neka Plenković sam kaže i izabere svoju perjanicu. Je li to Gordan Grlić Radman, je li to Vili Beroš? Idemo se vratiti na situaciju u Petrokemiju, činjenicu gdje je Hrvatska svjesno prepustila jednu državnu firmu Turcima, ne da bi nastavili proizvodnju nego da se domoknu Luke Šibenik. Gdje je tu odgovornost, gdje je kompetencija?”

Pita se Orešković i što je s Domovinskim pokretom, odnosno, ljudima koji nisu obrazovani da bi vodili određene resore. Čini se kao da je glavna valuta za vladajuće odanost.

Plenković otkrio koliko će mu sada biti plaća pa krenuo na Milanovića: “Može on reći da je to rupčaga”

“Da, prije svega lojalnost, odanost, slijepa poslušnost velikom vođi, a Plenković je od sebe napravio najvećeg. Nedostatak kritičnosti, volje, ambicije i želje da svima u društvu bude bolje. Hrvatska je danas jedna autokracija u kojoj mediokriteti kroje sudbinu svima nama ostalima”, istaknula je Orešković.

Ne vjeruje da Domovinski pokret može biti korektiv potezima HDZ-a.

“Pa to su ljudi koji stoje iza jedne od najvećih izbornih prevara. Takvi ljudi ne mogu govoriti o moralu.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Butković o rastu plaća: Više od 40 ljudi u mom Ministarstvu ima veću plaću od mene… To nije normalno Šef hrvatske policije nezakonito uzeo tisuće eura. Hoće li ga ministar tražiti da vrati taj novac?