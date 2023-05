Plenković prozvao Milanovića: “To je sad već za savjetovanje sa specijalistima”

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na GLOBSEC 2023 Bratislava Forumu u Slovačkoj. Premijer je sudjelovao i na panelu pod nazivom "Fronte demokracije: Globalne posljedice rata", a u Bratislavi je dao izjavu za medije pri čemu, između ostalog, ponovno osvrnuo na predsjednika RH Zorana Milanovića.

Premijer je još jednom poručio da predsjednik Milanović kontinuirano laže.

“Zlatna djeca socijalizma koja su 90-ih promijenila smjer i nastavila vladati”

“Još jednom napada, laže, kontinuirano laže, čovjek je jedan patološki lažljivac. O mojoj obitelji, za razliku od njegove gdje je dobio društveni stan, moji roditelji su sami kupili stan, na kredit, nije im ga nitko dao u onom sustavu. Sve što bi htio isprati u vezi sebe pripisuje meni. Taj njegov kompleks zavisti koji postaje nevjerojatan, sad je već nešto za savjetovanje sa specijalistima, postaje takav da tu nema ništa neočekivano”, kazao je Plenković pa nastavio:

“Nažalost, on takve teze plasira godinama, plasirao ih je 2016. u kampanji gdje sam ga porazio, tog poraza očito njegov kompleks nikako da se riješi. Nakon toga smo porazili njegovog nasljednika, porazit ćemo i druge 2024. godine, a to hoće li on ili ne poštovati Dan državnosti kojeg je donio Sabor, to više nije pitanje za nas već za hrvatske građane, medije; samo bih se pitao što bi bilo da je to netko iz obitelji HDZ-a tko ne poštuje Dan državnosti.”

“Priznanje Kosova bilo bi kobno za karijeru bilo kojeg političara u Srbiji”

Inače, Plenković je na konferenciji o sigurnosti GLOBSEC 2023. govorio i o stanju na Kosovu. Rekao je da Zagreb želi mir i brzi prekid incidenata, referirajući se na sukobe između snaga KFOR-a i srpskih prosvjednika na sjeveru Kosova u kojima je u ponedjeljak ozlijeđeno više od 80 ljudi.

Srbija ne priznaje neovisnost svoje bivše južne pokrajine proglašenu 2008. i brojni pripadnici srpske zajednice koja je većinska u četirima gradovima na sjeveru, ne priznaju vlast Prištine i odani su Beogradu.

Srbi nastavljaju prosvjede na sjeveru Kosova, SAD i EU pozivaju na deeskalaciju

“Da bilo koji čelnik u Srbiji prizna Kosovo mislim da više ne bi više imao perspektivu u političkoj karijeri“, rekao je Plenković i dodao da je stoga komplicirano pronaći rješenje.

Po njegovim riječima, međunarodna zajednica mora posredovati u pregovorima, smiriti situaciju i pronaći rješenje kako bi Srbi na većinski srpskom sjeveru Kosova ipak sudjelovali u demokratskom procesu.

Bez toga se “ne šalju signali povjerenja i izgradnje koegzistencije“, rekao je hrvatski premijer.

Nekoliko desetaka vojnika KFOR-a, snaga međunarodne zajednice pod vodstvom NATO-a, ozlijeđeno je u ponedjeljak popodne u sukobu sa srpskim prosvjednicima u općini Zvečan na sjeveru Kosova.

Srpski prosvjednici, među kojima također ima nekoliko desetaka ozlijeđenih, usprotivili su se dolasku albanskih gradonačelnika u općine nakon izbora koje su Srbi bojkotirali.

