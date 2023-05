“Zlatna djeca socijalizma koja su 90-ih promijenila smjer i nastavila vladati”

Podijeli :

Goran Vojković, kolumnist portala Index, u N1 Studiju uživo komentirao je aktualne događaje, sukob predsjednika i premijera, podjelu izbornih jedinica i druge teme.

Govoreći o sukobu predsjednika i premijera Goran Vojković je rekao:

“Kad se gledaju datumi, državnost je pomalo mitski pojam. Pametni narodi to rade tako da odaberu datum što dalje u prošlosti. To je prvi pravi demokratski izabrani sabor u hrvatskoj povijesti. Tad smo još bili u sklopu Jugoslavije, proglasili smo neovisnost i 8. listopada prekid svih državnopravnih veza. Tehnički možemo izvući bilo koji od tih datuma. Postoji povijesno priznanje 7. lipnja 879. Papa je knezu Branimiru poslao pismo čime je priznao tadašnju Hrvatsku državu. Taj datum je po meni najbolji – dovoljno je u prošlosti da nema veze s ideologijom, a govori o egzaktnoj državnosti.”

“To je birtijska razina ljudi koji su po psihologiji preslični da moraju dolaziti do razine i pokazati razlike, a način vladanja im je sličan. To je sve iz dvije sobe Ministarstva vanjskih poslova devedesetih godina – zlatna djeca socijalizma koja su devedesetih promijenila smjer i nastavila vladati. Da bi sličnost izgubili, moraju ići do najniže razine prepirke. Pokojni Račan i Budiša bili su puno udaljeniji od današnjih političara, a shvatili su da imaju zajednički interes”, dodao je.

“U ovom modelu je jedino bitno biti dovoljno visoko na listi “

Komentirajući kako je Andrej Plenković nadigrao oporbu Vojković je objasnio:

“Plenković nadigrava oporbu školskim štosovima koji se uče na studenstkim vježbama. Kod nas Plenković jeftinim štosovima uspijeva paralizirati oporbu do razine da su se posvađali oko izbornih jedinica. Napravio je ono što odgovara velikoj stranci. Prvo je depersonalizirao kampanju. U takvim izbornim jedinicama u većini nema zajedničkih interesa, Petrinja i Pag su odličan primjer – jedni preživljavaju još od potresa, a druge zanima dobivanje dozvole za apartmena. Koprivnica i Osijek isto, gospodarski potuno drugačiji gradovi.

Istarska jedinica je proširena taman da se posvađaju IDS i SDP. Računali su da alternative na terenu nisu stvorile bazu, kao Možemo ili Fokus. Ostaje HDZ koji ima u svakom selu podružnicu, SDP uglavnom, a drugi nisu širili izbornu bazu.”

Smatra da je oporba pogrešno nastupila: “Oporba je nastupila kao da je već izgubila izbore i kao da traže opravdanje za to. Pitanje je koliko mogu i što su napravili. U ovom modelu je jedino bitno biti dovoljno visoko na listi. Da idemo na većinski model, 100 izbornih jedinica u kojoj se bira po jedan zastupnik, onda bi oni odgovarali svojim biračima.”

Komentirajući popis stanovništva i popis birača istaknuo je:

“Model boravišta i prebivališta naslijeđen iz socijalizma da tadašnja milicija zna tko gdje živi pa kad dođe drug Tito, da ga znaju pokupiti. To je iz drugog doba kad se živjelo na istom mjestu 80 godina. Nitko se to nije usudio dirati. Ljudi odlaze, ne odjavljuju se, to je realno problem koji se ne može nabrzinu riješiti.”

