Plenković prvi put kao premijer posjećuje Srbiju

Premijer Andrej Plenković idućeg će petka posjetiti Srbiju - zemlju s kojom Hrvatska ima najviše otvorenih pitanja i neriješenih problema i jedinu susjednu državu koju nije posjetio od početka svog premijerskog mandata. Plenković će 23. lipnja, na Dan hrvatske zajednice u Srbiji, biti u Subotici na otvorenju Hrvatske kuće, čiju je izgradnju financirala naša Vlada.

Jutarnji list piše kako će, iako hrvatski premijer u Srbiju formalno dolazi na poziv predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasne Vojnić i predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislava Žigmanova, koji je ujedno i ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije, središnji politički događaj Plenkovićeva posjeta biti susret sa srpskom premijerkom Anom Brnabić. To će zapravo biti uzvratni susret, nakon što su održali sastanak koncem travnja, kada je Brnabić došla u Zagreb na Veliku skupštinu Srpskog narodnog vijeća.

Iz Vlade otkrivaju kako će Plenković i Brnabić prilikom njegovog posjeta Srbiji razgovarati o pitanju osnaživanja položaja manjina u obje zemlje, gospodarskoj, ekonomskoj i prometnoj suradnji dviju zemalja, a jedna od tema razgovora bit će, naravno, i europski put Srbije.

Prvi signal kako bi napokon moglo doći do zatopljavanja već godinama vrlo loših odnosa između Srbije i Hrvatske bio je dolazak srpskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića u Zagreb na ovogodišnji božićni domjenak Srpskog narodnog vijeća (SNV). Potom je u Zagreb, također na događaj koji je organizirao SNV, došla premijerka Brnabić, a sada Plenković prvi put ide u posjet Srbiji.

Milorad Pupovac, čelnik SNV-a i Plenkovićev glavni koalicijski partner, s dosta optimizma najavljuje još jedan susret čelnika dviju vlada. “Posjet premijerke Brnabić bio je iznad očekivanja, bez obzira na to što njezin susret s Plenkovićem nije imao službeni karakter. Bio je to otvoreni razgovor u kojem su se dotaknuli svih tema koje su relevantne za hrvatsko-srpske odnose: od uobičajenih otvorenih pitanja, do suradnje u pogledu europske perspektive (Srbije). Želio bih da i ovaj put bude tako. … Osim dodatne posvećenosti rješavanju otvorenih pitanja i obnovi povjerenja u međusobnim odnosima, očekujem dodatnu afirmaciju prava Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj te razgovor o ubrzanju procesa europske integracije Srbije i ostale zemlje zapadnog Balkana” kaže Pupovac Jutarnjem listu.

Drugi sugovornici, uključujući eurozastupnike Tonina Piculu (SDP) i Karla Resslera (HDZ), s puno manje optimizma gledaju na mogućnost za veliku promjenu odnosa Zagreba i Beograda.

“Za ocjenu Plenkovićeva posjeta Srbiji jako je bitno hoće li doći do njegova sastanka s Vučićem, jer on je taj koji u Srbiji donosi sve važne odluke. … Moguće je i da se radi o Plenkovićevoj osobnoj inicijativi kojom se želi dokazati Bruxellesu da je kadar voditi dijalog s najproblematičnijim EU susjedom u regiji”, kaže Picula.

Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler kaže kako je Hrvatskoj u interesu imati mirno i stabilno susjedstvo, ali upozorava na veliku asimetriju koja postoji između Hrvatske i Srbije.

