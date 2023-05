Plenkovićev savjetnik: Porezna reforma koštat će nekoliko stotina milijuna eura

Podijeli :

Posebni savjetnik premijera za ekonomiju Zvonimir Savić gostovao je u Newsroomu i govorio o najavljenoj poreznoj reformi i svemu što ona donosi ili odnosi.

Oporba tvrdi da se uopće ne radi o reformi, na što su vladajući već navikli, a to potvrđuje i Zvonimir Savić.

“Takva je bila retorika u svih pet dosadašnjih krugova porezne reforme iako su one donijele porezno rasterećenje gospodarstva i građana od 12 milijardi kuna. Sad se to nastavlja”, kazao je Savića pa pojasnio detaljnije:

“Ukratko, novi krug reforme dobrim dijelom se usmjerava na fiskalnu decentralizaciju gradova i općina, koji to dugo traže. Pod broj dva, rasterećenje bruto plaća, prvenstveno za one koji imaju ispodprosječne plaće. To znači i da će im rasti plaće.”

Dakle, ovo je šesti krug porezne reforme, a kritičare brine zadiranje u mirovinski sustav.

“Nije ovdje riječ o zadiranju u mirovinski sustav već je riječ da se za određeni iznos bruto plaća neće susprezati od plaća ti doprinosi i uplaćivati u mirovinski fond, već će to država kompenzirati. Uplaćivat će se i dalje sredstva u mirovinski fond, a posljedica reforme je da će se zaposlenima s bruto plaćama od 700 do 1300 eura povećati neto iznos. Vidjet ćete sve detalje, bit će točno i jasno navedeno”, tvrdi Savić i dodaje da se radi o otprilike osam posto rasta.

Državni proračun će to koštati nekoliko stotina milijuna eura, no postoji plan kako to kompenzirati.

“To je sam dio porezne reforme i ona nije zadiranje u mirovinski sustav, već je rasterećenje za one s najnižim plaćama. Uz to, time se povećava kupovna moć.”

Potezi kao ovi ipak su rizični, posebno u trenucima krize jer državi bi moglo nestati novca na koji je prije reforme mogla računati.

“Imali smo recentni primjer dvije ogromne krize pa je vlada pokazala da se može nositi s njima – ona 2020. i 2022. Očuvano je više od 700.000 radnih mjesta, više od 100.000 poduzeća je dobilo potpore, a rezultat je brzi gospodarski oporavak. Pokazalo se da država ima fiskalnih kapaciteta i mjera kojima može utjecati na očuvanje gospodarskog rasta. Potvrdu za ovo što govorim se može naći u izvješćima svjetskih financijskih institucija, gdje se tvrdi da smo otporni na krize”, rekao je Plenkovićev savjetnik.

Ostavlja se dojam kao da je Hrvatska iznimno moćna država, otuda nejasnoće otkud toliko kritika iz redova oporbe. Uostalom, demografska slika nije najbolja.

“I druge države Europske unije imaju probleme s demografijom. Možemo se nositi i s takvom situacijom, iako imamo probleme s demografijom. U ovom trenutku smo procijenili da je ovo najbolja odluka jer doprinosi kupovnoj moći hrvatskih građana, ali i rastu zaposlenih. Evo, nezaposlenost je na rekordno niskim razinama. Nije slučajno da je Hrvatska 2022., prema Eurostatu, dosegla 73 posto prosjeka razvijenosti EU, a prije šest do sedam godina bili smo na 61 posto. Sve to govori da su ekonomski ciklusi pozitivni pa je porezna reforma u ovom trenutku adekvatna”, zaključio je Savić.

