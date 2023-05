Lalovac: Plenković je upravo otvorio Pandorinu kutiju. To je zastrašujuće

Podijeli :

Boris Lalovac, bivši ministar financija i saborski zastupnik SDP-a, gostovao je u Newsroomu i komentirao najavljenu poreznu i mirovinsku reformu.

“Vidimo da ukidanje prireza najviše pogađa gradonačelnike tri najveća grada, budući da se sedamdeset posto ukupnog prihoda odnosi na njih. Ne sviđa mi se što su se desetak dana prije nego što je najavljeno ukidanje prireza pojavile neke trzavice između premijera i gradonačelnika. Čude me i izjave ministra Primorca, koji objašnjava stvari stranakama Možemo i Centru. On je tu da vodi nacionalnu politiku, a ne da priča sa strankama. Niti jedan ministar se dosad nije obraćao predstavnicima stranaka. Mislim da to još niti jedan ministar nije učinio”, rekao je Lalovac.

Tvrdi i da ne može doći do povećanja plaća bez restrukcije lokalne samouprave.

“Sada će svaka općina imati različite porezne stope na razini države”, objasnio je Lalovac, te dodao kako mu je to apsurdno. Volio bi i čuti, kaže, hoće li se uvesti porez na nekretnine. No vjeruje i kako će lokalne samouprave, ako ništa, uz pomoć države, uspjeti nadoknaditi manjak od prireza.

“Ono što me najviše iznenadilo je petljanje u mirovinski sustav. Otvorili smo Pandorinu kutiju, to je za mene zastrašujuće. U kriznim vremenima svi ministri financija su govorili da će braniti mirovinski sustav. Sada kada imamo katastrofalnu demografsku situaciju došli smo gotovo do toga da više nećemo uplaćivati u mirovinski fond, već će to činiti država. Ona će se uskoro morati zaduživati da isplati mirovine. Demografski problem prisutan je svugdje u Europi, no sve ozbiljne ekonomije gledaju kako učiniti da im umirovljenici ne budu siromašni”, zaključio je Lalovac.

