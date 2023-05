Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Most, Marija Selak Raspudić bila je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirala političke aktualnosti u Hrvatskoj.

“Naš je temeljni zadatak animirati više građana da izađu na izbore jer su potpuno demotivirani za opće dobro. Tu leži ključ bilo kojeg izvornog uspjeha. Kod nas ima ozbiljnog razloga za pesimizam jer ćemo se cijeli tjedan baviti nametnutim temama”, rekla je Marija Selak Raspudić (Most) te je dodala: “Branko Bačić gura zakon koji će predodrediti sudbinu Hrvatske. On nije blesav, u trenutku kad su svi zasićeni, on donosi izmjene zakona o prostornom uređenju i daje ovlast svom ministarstvu što će se i gdje graditi. Mi pričamo o poreznoj reformi koja se nije dogodila”.

Selak Raspudić kaže kako je Grinch ukrao Božić, a telekomi su došli po Plenkovićevu reformu.

“Činjenica da danas najavljuju svoje povećanje, pokazuje sav cinizam Plenkovićeve reforme. Njemu je važnije preveslati lokalne čelnike nego podići plaće građanima.

Poražavajuće je da je egzistencija građana igračka Andreja Plenkovića“, rela je pa je dodala: “Oporba nažalost rijeđe nameće teme, očito nešto ne radimo dobro. Manje je bitan rejting, važna je izlaznost građana na izborima. Mislim da se popis birača neće temeljno promijeniti. Čini se da će vrlo optmistično gledati tu brojku i da ga neće detaljno pročistiti.”

Selak Raspudić smatra da je građanima izmjena izbornih jedinica možda apstraktna.

“Ako ćemo imati Kentaurske izborne jedinice, nećemo moći iznjedriti najbolje pojedince. To demotivira građane da se bave politkom. Tu mogu uspjeti oni koje je stranka nametnula. Naravno da bi Zagreb trebalo promatrati kao cjelinu. Ako nas građani ne žele, mi to moramo prihvatiti. Most je za opciju elektroničkog glasovanja kako bismo građanima olakšali samo glasovanje. Trenutno razgovaramo sa Suverenistima, nema tu tajni, znat će se sve kad bude definirano. Ne vežemo se za veće opcije kao neke druge nove opozicijske stranke.

