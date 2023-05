Analiza N1: Što za vas znači porezna reforma?

Podijeli :

Vlada je u srijedu predstavila novi krug porezne reforme u sklopu kojega se ukida prirez jedinicama lokalne samouprave, osobni odbitak diže se na 560 eura, a država preuzima dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s malim plaćama.

Kritičari prigovaraju da su prevelike razlike i da se pogoduje manjini koja zarađuje iznad prosjeka.

Najavljenom promjenom porezne stope postaju plivajuće i kolike će biti, ovisit će o lokalnoj samoupravi, a kretat će se od 15 do 23,6 posto i za one s višom plaćom od 25 do 35,4 posto. Također, podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak sa 47.780 na 50.400 eura.

Trenutne stope poreza na dohodak iznose 20 i 30 posto, a za Grad Zagreb, koji ima prirez od 18 posto, raspon u kojem može odrediti nižu stopu poreza na dohodak je od 15 do 23,6 posto, a višu od 25 do 35,4 posto. Općine koje su do sada mogla odrediti prirez do 10 posto, moći će odrediti nižu stopu poreza na dohodak od 15 do 22 posto i višu od 25 do 33 posto.

Za gradove do 30 tisuća stanovnika, koji sada mogu odrediti prirez do 12 posto, novi raspon određivanja poreza na dohodak je između 15 i 22,4 posto za nižu stopu i 25 i 33,6 posto za višu, a za gradove s više od 30 tisuća stanovnika koji su do sada mogli imati prirez do 15 posto, raspon je od 15 do 23 odnosno 25 i 34,5 posto.

Budući da su moguće razne kombinacije istražili smo koliko bi rasle plaće građanima Zagreba u nekoliko slučajeva, a rezultate pogledajte u infografikama

Minimalac – porez prije i sada s uštedom

Hrvatski prosjek – porez prije i sada s uštedom

Zagrebački prosjek – porez prije i sada s uštedom

Tijekom četvrtoga kvartala ove godine, općine i gradovi dužni su donijeti odluku o visini poreznih stopa poreza na dohodak i objaviti je u Narodnim novinama najkasnije do kraja godine, sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2024. godine.

