Plinska afera: “Sve je počelo s plemenitim namjerama”

Potpredsjednik Hrvatskog sabora iz redova talijanske nacionalne manjine Furio Radin u Novom je danu komentirao aktualne teme.

Govoreći o jučerašnjem Odboru za gospodarstvo na kojem su, među ostalima, na pitanja odgovarali ministar Davor Filipović i predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić, Furio Radin je rekao:

“Malo me iznenadilo što je sve izgovoreno jer kad direktor javnog poduzeća kaže da ministar ima pravo na mišljenje, to u normalnom društvu nije uobičajeno. Budući da nemam alate da idem u dubinu, a štete ima, spomenut je DORH i vidjet ćemo što će oni reći.”

“Cijeli taj postupak počeo je s plemenitim namjerama, da ne nedostaje plina zbog ukrajinske krize. On je degenerirao. Mislim da bismo trebali imati monitoring prema veliim poduzećima i javnim firmama”, dodao je Radin:

“Priča još nije gotova. Odbor je dao opće mišljenje, ne jednoglasno, ali treba DORH dati svoje mišljenje. Na razini Vlade nije bilo loših namjera, a je li bilo na nižim razinama koje se ponašaju po zakonu tržišta, ne znam.”

Prokomentirao je i dolazak specijalne policije pred NSK u četvrtak, gdje se održavala sjednica Vlade, te rekao:

“Postoji protokol kad je u pitanju štrajk. Prosvjed je bio miran i mogao je proći bez policije. No, to što su bili tamo, nisu upotrijebili nikakve metode. To je samo bio mali trošak.”

