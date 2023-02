Pljušte reakcije na zabranu turbofolk koncerta, organizatori najavili tužbu

Podijeli :

Srecko Niketic/PIXSELL

Promocija Hiljadarka, koja je 25. ožujka namjeravala organizirati koncert u pulskom Domu sportova na kojem su trebali nastupiti glazbenici narodne, folk i turbo folk glazbe, podnijet će tužbu protiv gradonačelnika Filipa Zoričića jer nije odobrio korištenje gradskog prostora za taj koncert.

Na tom koncertu trebali su nastupiti Duško Kuliš, Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović, a organizatori su u priopćenju za javnost prozvali pulskoga gradonačelnika da je u komunikaciji s njima bio nekulturan i prost na nacionalnoj osnovi.

Gradonačelnik Zoričić rekao je u izjavi za novinare da to nije glazba za javni prostor grada Pule i da on ne ulazi u privatne prostore.

“To nije primjereno za ovaj grad, iza toga stojim i neću od toga odustati. To je razlog otkazivanja jer Pula pripada drugom identitetu kad govorimo o Europi, Mediteranu, Zapadu. Jednostavno, turbo folk glazba ne može biti u javnom prostoru Pule. Iza toga stojim i gotovo”, poručio je gradonačelnik Zoričić u izjavi za novinare. Dodao je kako je Pula “trenutno europski hotspot za koncerte”.

“Ove godine ljeto u Areni donosi izvođače najvišega svjetskog ranga od Robbieja Williamsa i Imagine Dragonsa do Erosa Ramazzottija i Florence and the Machine. Koliko to znači za Pulu kao destinaciju, suvišno je reći. Smatram da imamo pravo biti selektivni kada odlučujemo koji će izvođači nastupati u gradskim prostorima”, zaključio je Zoričić.

Zoričić najavljuje tužbu

Na pitanje je li istina to što su organizatori koncerta izjavili da je u komunikaciji s njima bio prilično nekulturan i prost na nacionalnoj osnovi, Zoričić je odgovorio kako on nikad tako ne komunicira niti je tako odgojen.

“Ako su to napisali u priopćenju, to je za ozbiljnu tužbu. To je neukusno. Ja imam sve poruke sačuvane s organizatorima, nikad tako nisam ni s kim komunicirao”, poručio je Zoričić.

SDP: Postoji li kakva odluka gradonačelnika o zabrani izvođenja pojedine glazbe?

Ističući kako se “o ukusima ne raspravlja, a zabrana otvara druga pitanja”, o zabranjenom koncertu u pulskome Domu sportova oglasio se i pulski SDP, ocjenjujući kako u tom slučaju ne može biti za zabranu.

“Danas se s jednom zabranom možete poistovjetiti jer vam odgovara, ali već sutra možete baš vi biti pogođeni nekom drugom zabranom koja obuhvaća vama omiljenog glazbenog izvođača”, ističu u SDP-u i dodaju kako ih zanima “postoji li kakva odluka gradonačelnika o zabrani izvođenja pojedine glazbe i održavanju glazbenih manifestacija s kojom oni nisu upoznati”.

Također ističu kako “zabrana koja je izrečena u kontekstu javnih prostora otvara pitanje hoće li onda komunalni redari kažnjavati ljude na ulici ako puštaju ‘nepoželjnu’ vrstu glazbe”.

Miletić: Apsolutno nedopustivo bilo kakvo vrijeđanje

Istarski župan Boris Miletić istaknuo je u izjavi za javnost kako – ako su istinite informacije organizatora, a ne ulazeći u ničiji glazbeni ukus i preferencije – drži apsolutno nedopustivim bilo kakvo vrijeđanje na nacionalnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

“Ponavljam, ako je navedeno istinito, najoštrije osuđujem takvu retoriku, koja je tolerantnoj Puli i Istri nepoznata i nesvojstvena. Naša je regija upravo poznata po svojoj otvorenosti i multikulturalnosti i takva će uvijek biti”, zaključio je Miletić.

