Milanović o Plenkovićevoj ideji: Prvog koji bude osuđen, ja ću pomilovati!

Predsjednik Republike sudjelovao je na obilježavanju Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i 416. obljetnici njezina postojanja.

Na početku je predsjednik rekao što čita. Rekao je da čita britansku knjigu o povijesti te Marulićevu Juditu prevedenu na hrvatski standardni jezik. “I od Dežulovića, Bili libar, bez obzira na sve razlike, to je velemajstorski napisano”, rekao je predsjednik.

Predsjednika su upitali i čita li poruke koje su objavljene. “To vam je kao magarac se naviknuo na batine pa je crk’o. Govorim o tajnosti postupka. Zašto je postupak tajan? Znamo da postoje razine zaštite podataka u interesu državne sigurnosti, a zašto je ovaj postupak tajan i kad je stvarno postao tajan na ovakav način i što o tome misli ljudski zdrav razum?”, upitao je Milanović.

“Ovo je udar na temeljne ljudske slobode, ne na novinare. Prvi tko bude osuđen, ja ću pomilovati. Nisam nikoga, ovo će biti prvi. Ovo je pravosudni i medijski reket koji imamo godinama u Hrvatskoj. Sanader je zaglavio zahvaljujući tom zakonu i izgleda da je s razlogom bio optužen i osuđen”, rekao je Milanović.

“Ovo je KGB-ovski zakon. Tajnost postupka. Zašto je postupak tajan? Od koga štitimo podatke? Onaj tko pisne o tome, odrezat ćemo mu jezik. To nije nacionalna sigurnost, to je jedna strana protiv druge. Isporučiti činovnicima takve bezgranične ovlasti bez mogućnosti sankcija, to je samoubojstvo”, rekao je.

Upitan kako bi po njemu zakon trebao izgledati, Milanović je rekao da je sve rekao. “Frajer bi proganjao koga, novinare? Što će napraviti, staviti ih u hispansku čizmu, razvlačiti kao Matiju Gupca? Plenkoviću smeta što to imaju drugi, a ne samo to. To je ultimativni cinizam. Subito to treba ukinuti, istoga trena. To je takav rasadnik zloupotreba da ti pamet stane, to odmah treba ukinuti”, rekao je Milanović.

Prodaju narodnih obveznica nazvao je netemom dok “caruje lopovluk”, a on ih neće kupiti. “Neka to kupi onaj kome to znači više nego meni. Ja ih i tako ne mogu kupiti puno, uzet ću mogućnost nekom drugom da to kupi, tko ima više novca od mene, a i ne želim sudjelovati u toj PR kampanji. Ali svi članovi Vlade trebaju to kupiti. Zato su mi neobične te Olegove konzultacije sa suprugom”, rekao je Milanović.

“Obveznice nisu špekulacija”, rekao je predsjednik. “Ali to je stvarno ne tema, to neće potaknuti tržište kapitala, to je ništa”, dodao je.

Na pitanje treba li urediti posvajanja iz inozemstva, Milanović je rekao da mu je žao ljudi u Zambiji. “Žao mi je tih ljudi jer vidim da nisu imali nikakve prljave namjere, ali što sad da kažem? Ja sam sa svoje strane pokušao doći do nekih kontakata, ali zaboravite, ja to ne mogu, ne sežem tako daleko niti itko ih Hrvatske seže”, rekao je Milanović.

Na komentar novinara da je njegov ured veći od njegove predsjednice, Milanović je rekao: “Jer sam raspan i volim krasti, moram vratiti usluge.”

“Pa meni ovi kriminalci odbijaju dati minimum usluga. Recimo, automobile za osoblje. I onda Plenkovićev ministar to uzme. Kako da moji suradnici kompenziraju štetu namjernu koju Banožić nanosi?”, pitao je Milanović.

“Ja ću sigurno ili netko meni sličan naći sponzore i vozit ćemo se s reklamama”, rekao je Milanović.

Upitan ima li više savjetnika od bivše predsjednice, Milanović je rekao da nema pojma. “Znam da je manje zaposlenih u uredu”, rekao je Milanović.

“Mogu vam sa sigurnošću reći da nitko nije zaposlen u ured. Dužnosnici dođu i odu i nema ih više. Govorim o službenicima. Dakle, nitko nije zaposlen, nitko nije doveden, nije bilo natječaja nijednog, sve što je došlo od tih nekoliko ljudi, došli su iz drugog ureda, dakle, transferi u državnoj upravi”, rekao je Milanović.

Na pitanje o godišnjici rata u Ukrajini, Milanović je rekao da rat promatra s užasom i nevjericom. “Svoj stav imam, imam ogromno iskustvo u tome, bio sam premijer 2014. i pratio sam to. Vidim što vidim. Vidim da je jučer Ron DeSantis izjavio, napadajući Bidena, da tamo rasipa američki novac i da Rusija nikome nije prijetnja kako se to predstavlja. Što da ja sad zaključim? Ja sam predsjednik male Hrvatske. Ja to tako, u nadi da će se nešto promijeniti, ponavljam cijelo vrijeme”, rekao je Milanović.

“To nije šala, trenutno se oko toga lome koplja u Americi, jer ovo je američki i ruski rat, nije njemački rat, nije hrvatski rat. Ovo je američki rat i ruski rat i dogovor će se postići između njih”, rekao je Milanović.

“Rusi su jučer rekli da napustaju START. Amerikanci su to napravili 2001., Bush je to napravio. I samo jedni pretječu druge. Zašto je to napravljeno 2001. godine? Jer im je navodno tada prijetio Iran”, rekao je Milanović.

“Onaj tko misli da je to počelo prije godinu dana ili sebi laže ili ništa ne vidi”, rekao je Milanović.

