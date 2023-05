“Počinje predstava. Tko o čemu, veliki manipulator Plenković o manipulacijama”

Podijeli :

Političke događaje koji su obilježili tjedan, a koji sve više i više nose u sebi elemente pripreme koji za izbore koji nas čekaju iduće godine, u Newsroomu je komentirao politički analitičar i suradnik Novog lista Jaroslav Pecnik.

“Cijeli mandat svakog političara pa tako i Andreja Plnekovića uglavnom je uvijek predizborni. Čim jedni izbori završe, počinju drugi. Sve se to intenzivira kada dođe vrijeme neposredno pred izbore, godinu dana”, rekao je Pecnik.

“I pametan političar, ne znam je li Plenković pametan, ali zna što želi i naravno da je kukavičje jaje sve ovo što je poduzeo. Ne samo oko prireza, nego cijela retorika – ugroženost od terorizma, on je meta, on se napada ne boji… Pomalo vučićevski počinje djelovati naš premijer. Na području ekonomije, prava, Zakona o izbornim jedinicama, odnosu prema Ustavnom, Vrhovnom sudu, prema kriminalu, prema korupciji… U svemu se (Plenković) ponaša tako da poentira što više u svoju korist i da bi bagatelizirao oporbu”, dodao je analitičar.

HDZ-ov ministar: Hrvatska će do 2030. biti među najrazvijenijim državama svijeta Sindikat: Stvaraju se kaste profesija kojima se omogućuje privilegiran status

Upravo se puno priča o najavljenoj poreznoj reformi i ukidanju prireza. Da bi tim potezom najviše problema imali Zagreb, Split i Rijeka – gradovi u kojima HDZ nije na vlasti.

“Tko se buni, Zagreb, Split i Rijeka, oni će biti oštećeni ukidanjem prireza. Ljudi koji vladaju tim gradovima morat će nalaziti dodatne izvore prihoda jer taj se novac mora nekako nadoknaditi. Kako? Vjerojatno poskupljenjem usluga. I onda će morati pred gradska vijeća, pred građane i objašnjavati”, rekao je Pecnik.

Kaže – “počinje predstava”.

“Tko o čemu, prostituka o poštenju. Pa tako tko o čemu, veliki manipulator Plenković o manipulacijama. Kaže da tu nema nikakvih manipulacija. Ako ih nema, zašto to radiš? Ovi ljudi će očigledno morati to nadoknaditi. HDZ-ovi čelnici gradova i općina bit će zadovoljeni na neki drugi način. Ako neće, tko ih šiša. Važni su izbori, važna je moja pozicija, premijerska, lidera stranke, moje ambicije u Bruxellesu… A bože moj, za stranku se mora nešto i žrtvovati”, komentirao je Pecnik.

“Kućna radinost Šeks-Ressler”

Ustavni sud najesen ukida postojeću zakonsku podjelu Hrvatske na ovakve izborne jedinice, a vladajući rade na novom Zakonu o izbornim jedinicama. Čak 11 profesora, akademika, stručnjaka za ustavno pravo potpisalo je pismo kojim traže veću transparentnost procesa. Andrej Plenković im je poručio da su gotovo svi skloni ljevici.

“Na koncu, kućna radinost Šeks-Ressler očigledno radi na Zakonu o izbornim jedinicama. Vladimir Šeks je majstor svog zanata, zloduh hrvatske politike, mislim da je to dokazao bezbroj puta pa će tako i sada pokušati. Znamo da je imao ideju da se broj zastupnika poveća na 160. Imate sve manje stanovnika, ljudi odlaze, a on bi više zastupnika. To je van svake pameti. Naravno, Šeks će pokušati napraviti nešto, neko krojenje, neko veslanje. HDZ je izgubio svaku mjeru, ukus, pamet i smisao za bilo što. Samo da se ostane na vlasti pod svaku cijenu”, rekao je Pecnik.

